Attiva Evolution torna sul tema della sicurezza IT

Il 15 novembre, a Vicenza, la divisione a valore di Attiva propone i consigli di SGBox e Bitdefender per gestire le minacce informatiche

Prevenire, individuare, rispondere, recuperare: sono questi i pilastri fondamentali su cui si basa la sicurezza moderna di cui, tra le altre cose, si parlerà il prossimo 15 novembre nell’incontro formativo messo a punto da Attiva Evolution.

Presso la sede di Vicenza, la divisione a valore del distributore ICT ha organizzato un evento dedicato alla formazione rivolta alla filiera distributiva promuovendo un incontro sul tema della sicurezza informatica.

Il trend degli attacchi ransomware, in costaste ascesa, rappresenta, infatti, una delle sfide più rilevanti del nostro tempo. Per capire come difendersi in modo efficace e quali sono gli strumenti e le soluzioni più innovative, Attiva Evolution propone l’integrazione della soluzione di Bitdefender con quella di SGBox per offrire un nuovo paradigma per il controllo delle minacce con vantaggi significativi per la sicurezza delle aziende.

All’incontro interverranno Massimo Turchetto, Sales Manager SGBox Italia e Gianluca Gravino, Sales Engineer Bitdefender Italia. L’incontro prevede anche una Demo Lab in cui sarà possibile toccare con mano le soluzioni e verificarne l’efficacia.