Sondrio e provincia si affidano a Eolo

76 comuni in tutto hanno scelto la tecnologia del principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband

Sono quasi 10mila le famiglie residenti nella provincia di Sondrio che hanno scelto Eolo per la loro connessione a internet.

A oggi, infatti, sono 76 i comuni di questa provincia capaci di sfruttare la tecnologia proprietaria del principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale che permette di portare una connettività stabile ad alta velocità in aree del Paese non raggiunte dalla fibra ottica.

In particolare, tra i 76 comuni che hanno scelto Eolo per la connessione, quelli con il maggior numero di utenti sono Livigno con copertura pari al 42,17%, seguito da Valdidentro con una copertura pari al 26,03% e Bormio con uno share del 23,45%.

Parliamo di una connessione Internet a 100 MB, grazie alla tecnologia proprietaria EOLOwaveG su frequenza 28GHz alle oltre 3,5 milioni di famiglie e imprese in Italia ancora oggi soggette ad un ormai anacronistico digital “speed divide”. L’azienda è stata la prima a realizzare una infrastruttura ultra-broadband fixed-wireless a 100 Mega basata su tecnologie di derivazione 5G, interamente made-in-EOLO, grazie alla quale tutti potranno avere accesso ad Internet in banda ultralarga ed essere in rete.

Secondo il Netflix Speed Index, EOLO risulta a livello mondiale come l’operatore FWA con le migliori prestazioni di servizio e connettività. Attraverso questa soluzione tecnologica, EOLO riesce quindi a sviluppare la connettività nelle aree scarsamente connesse. Le province coinvolte sono state identificate sulla base dei fabbisogni emergenti e fanno registrare i maggiori tassi di crescita nella connessione Internet via radio, che in media si sviluppa a tassi doppi rispetto al mercato della connettività via fibra.

Come riferito in una nota ufficiale da Luca Spada, Presidente e fondatore di Eolo: «Siamo orgogliosi di supportare i progetti e la crescita del territorio attraverso la nostra tecnologia proprietaria, abilitando la comunità delle famiglie che ci ha già scelto attraverso l’accesso alla banda ultralarga, necessaria per dare nuovo slancio ai sogni e alle ambizioni dei cittadini di Sondrio e provincia».