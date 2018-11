Più sicurezza in casa con le nuove telecamere IP IRIS di Avidsen

La nuova gamma proposta da Avidsen comprende tre telecamere IP WiFi e un kit per la visualizzazione in diretta e le registrazioni video

Avidsen, azienda specializzata nello sviluppo di sistemi elettronici e digitali innovativi di utilizzo per la casa, ha annunciato il rilascio sul mercato italiano di una nuova gamma IRIS di telecamere IP WiFI 720p Iris.

Composta da tre modelli in vendita separatamente ed eventualmente compatibili con nuovo il Kit allarme Iris senza fili (in vendita a 99,90 euro), la nuova linea propone prodotti Plug & Play di agile installazione e gestibili via App per una videosorveglianza al top e anche da remoto.

Nello specifico, abbinato a una o più telecamere IP della gamma Iris, il sopracitato kit consente la visualizzazione in diretta e le registrazioni video. Viene installato utilizzando l’app dedicata disponibile per smartphone o tablet Android o iOS e prevede un dialogo tra i diversi accessori del kit wireless al 100%.

Una sirena integrata garantisce, inoltr, l’interfaccia tra i vari accessori wireless dell’allarme e la comunicazione WiFi per l’accesso a Internet. I due telecomandi permettono l’armamento e il disarmamento della protezione, mentre i due sensori di apertura magnetici per porte o finestre consentono di proteggere l’accesso e di attivare l’allarme in caso di intrusione.

I tre modelli di telecamere della gamma IRIS (due per uso interno e una da esterno) godono delle medesime caratteristiche Plug & Play di agile installazione e dialogo con i dispositivi mobili, unitamente ad altre importanti feature comuni:

– Le telecamere, collegate a Internet, consentono di monitorare facilmente la propria abitazione o altri luoghi di interesse.

– Ovunque ci si trovi, è possibile visualizzare video a distanza, scattare una foto in diretta o attivare una registrazione video dal proprio smartphone o tablet (iOS, Android).

– La funzione rilevazione di movimento consente di ricevere notifiche push in caso di intrusione.

Telecamere domestiche: a ciascuno il suo modello

Proposta per uso interno al prezzo di 59,90 euro, la telecamera IP WiFi 720p può essere posizionata su una superficie pari, fissata alla parete grazie alle viti in dotazione o al magnete integrato alla base.

A sua volta, la telecamera IP WiFi 720p Iris uso interno motorizzata, venduta a 79,90 euro permette di controllare l’orientamento a distanza dal proprio smartphone o tablet grazie ai motori di cui è dotata.

È, infine, progettata per resistere alle intemperie e per essere installata all’esterno, senza particolari protezioni (indice IP66, temperatura operativa da -10°C a +50°C), la telecamera IP WiFi 720p Iris uso esterno, proposta a 99,90 euro.

Tutti i nuovi prodotti di Avidsen della gamma IRIS sono disponibili sul sito di ecommerce e presso i migliori negozi dedicati all’elettronica, al bricolage e al fai da te, e sono coperti da 2 anni di garanzia.