Channel Academy di Tech Data si rinnova

Il distributore annuncia la nuova versione della piattaforma di formazione alla vendita Channel Academy

Tech Data lancia una nuova versione della propria piattaforma di formazione alla vendita Channel Academy , con nuove funzioni, risorse e contenuti.

La Channel Academy aggiornata offre ai clienti di Tech Data una piattaforma di formazione online gratuita e facilmente accessibile, comprensiva di una gamma completa di moduli di e-learning interattivi, strumenti di abilitazione alla vendita e mini-moduli di formazione di fornitori specializzati, quali HPE, Aruba, Microsoft, Veritas e Intel – ai quali vengono aggiunti nuovi fornitori ogni mese.

Il portale rinnovato offre agli utenti un'esperienza intuitiva, grazie a nuovi strumenti e processi utilizzabili per migliorare la generazione di lead e stimolare nuove opportunità di profitto. Altre nuove funzioni permettono ai rivenditori di tenere monitorati utilizzo e sviluppo delle competenze, oltre che di misurare miglioramenti della produttività, redditività dell'investimento e risparmi sui costi.

Una procedura di registrazione semplificata consente agli utenti registrati di accedere alla piattaforma e utilizzarla senza complicazioni, mentre nuove funzionalità di gamification offrono ai clienti strumenti per incoraggiare la partecipazione del personale e stimolare la competizione tra i membri del team.

"Tech Data punta a fare di Channel Academy la piattaforma di abilitazione di riferimento per la formazione alla vendita IT e noi siamo entusiasti di questo importante aggiornamento – commenta Stephen Ennis, direttore di Tech Data Academy per l'Europa -. Abbiamo conservato le migliori funzioni della piattaforma originale integrandole con nuove funzionalità per ottimizzarne la semplicità d'uso, allo scopo di fare di Tech Data Channel Academy il punto di riferimento unico per la formazione IT. Ora la piattaforma è ancora più stimolante per i clienti interessati a migliorare e aggiornare le competenze dei loro team di vendita."

La nuova piattaforma TD Channel Academy è disponibile in otto lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, svedese e portoghese. La Tech Data Channel Academy è accessibile dalla pagina https://channelacademy.techdata.com/ .

La piattaforma Tech Data Channel Academy è interamente dedicata alla formazione alla vendita per i fornitori ed è accessibile gratuitamente a tutti i partner e clienti di Tech Data. Oltre a strumenti di formazione alla vendita, sono disponibili risorse per l'abilitazione di competenze tecniche approfondite, così come accreditamenti specifici per fornitori.