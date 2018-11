Bompan a Viscom 2018 centra l’obiettivo Mimaki

Massima visibilità in fiera a Milano per le innovazioni portate all’attenzione del grande pubblico dall’importatore esclusivo del brand giapponese

Massima soddisfazione, sia in termini di pubblico sia per l’interesse suscitato dalle novità che sono state presentate, è stato espresso da Rachele Bompan, CEO di Bompan, dopo l’edizione 2018 di Viscom.

In occasione dell’importante kermesse milanese, l’importatore esclusivo del brand Mimaki in Italia si è confermato tra i protagonisti più innovativi presenti alla fiera della comunicazione visiva dove, Bompan ha presentato l’inchiostro trasparente per la serie UCJV Print&Cut UV Led e il primo inchiostro argento UV Led abbinato alle flatbed di piccolo formato.

Questo inchiostro è una formulazione esclusiva messa a punto da Mimaki che, mescolata ad altri colori, permette di creare molteplici tonalità metallizzate aprendo le porte ad applicazioni inedite e ottimizzando processi che finora richiedevano trattamenti successivi.

L’innovazione paga, ma anche l’occhio vuole la sua parte

In un concept inedito, all’interno di uno stand avveniristico, Bompan e Mimaki hanno messo in mostra una gamma senza eguali fatto di tecnologie innovative, nuovi inchiostri, una produzione garantita in tutta tranquillità persino in assenza dell’operatore grazie a produzioni esclusive realizzabili solo con Mimaki. Ascolto del mercato, propensione all’innovazione, impegno in R&D sono infatti gli asset fondamentali che accomunano le due realtà che evolvono costantemente rinnovando la propria offerta per rispondere e anticipare le tendenze.