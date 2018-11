Da Allnet.Italia sistemi avanzati per il controllo degli accessi

In un mercato in cui il “bisogno di sicurezza” è in crescita, una proposta fatta di soluzioni di sicurezza a misura di smart building

Per Allnet.Italia, distributore ad alto valore aggiunto specializzato in soluzioni innovative, nell’informatica e nelle telecomunicazioni, l’integrazione di applicazioni di Security & Safety rappresentano la risposta più efficace al bisogno, sempre più sentito, degli individui di sentirsi al sicuro, a casa come nei luoghi di transito o di lavoro.

In un contesto in cui anche l’edilizia tenta di ridefinirsi e di rilanciarsi declinando i principali trend dell’innovazione per la realizzazione di smart building, i segmenti in crescita sono senz’altro quello della videosorveglianza, del Controllo Accessi e della Building Automation per i quali l’offerta tecnologica sul mercato non manca.

Lo sa bene il VAD bolognese che, grazie agli importanti accordi siglati con 2N, ISEO Serrature, Sofia Locks e Dahua Technology, è in grado di offrire soluzioni per il controllo accessi, tra i più evoluti disponibili sul mercato.

Nello specifico, i videocitofoni VoIP 2N, grazie alla loro modularità e connettività LAN ed LTE, offrono la possibilità di combinare le funzionalità di chiamata, tipiche della videocitofonia, con quelle di videosorveglianza e controllo accessi dando vita ad un unico impianto per la sicurezza a 360°. Tali apparati possono essere integrati con diverse tecnologie, anche mixate tra loro, per l’accesso all’edificio: attraverso la digitazione di un codice sulla tastiera touch, avvicinando un badge di prossimità, utilizzando il proprio cellulare con App dedicata, tramite NFC o Bluetooth oppure, per aree ad accesso altamente riservato, tramite fingerprint. Inoltre, il supporto di protocolli e metodi di comunicazione standard SIP, ONVIF, Viegand, HTTP API, assicura la massima interoperabilità anche con i sistemi di videosorveglianza, controllo accessi, antintrusione e di building automation di terze parti.

Dal canto suo, l’azienda bresciana ISEO Serrature, parte di un Gruppo Internazionale, che opera nel settore delle serrature, propone soluzioni che, come nel caso di ISEO Argo offrono al mercato una chiave smart che permette di aprire, controllare e gestire gli ingressi direttamente da smartphone grazie all’apposita App.

Argo, infatti, permette di aprire tutte le porte dotate di serrature della serie Smart di ISEO consentendo l’accesso ai locali riservati solo a persone selezionate, anche per periodi di tempo prestabiliti controllandone, al contempo, gli orari, i giorni di entrata e uscita ed eventuali tentativi di apertura forzata. In tal senso, il sistema permette di consultare gli ultimi 1.000 accessi e organizzare le autorizzazioni fino a 300 utenti. Con Argo App di ISEO, infine, le chiavi non sono più un problema: non c’è più il rischio che vengano perse o rubate e, soprattutto, si può aprire la porta ed autorizzare l’ingresso a collaboratori o ospiti anche da remoto.

In tale ambito, l’offerta Allnet.Italia viene completata dalle applicazioni smart di Sofia Locks, software house milanese che sviluppa, integra e commercializza, infrastrutture in cloud per il controllo elettronico degli accessi.

In particolare, Sofia Otello è l’applicazione concepita dall’azienda per Hotel, AirBnB e Bed & Breakfast che, grazie alle serrature intelligenti smart-lock, permette agli ospiti di entrare direttamente in stanza utilizzando il proprio Smartphone. Una volta effettuata la prenotazione, infatti, la struttura inoltrerà un link, tramite e-mail, SMS o WhatsApp con cui attivare la chiave elettronica direttamente dall’App Otello.

Sofia Luckey, invece, è la soluzione ideale per rendere agevole e immediato il controllo accessi in ambienti condivisi dedicati al lavoro o al tempo libero, quali ad esempio aree co-working, uffici, centri congressi, retail e grandi spazi. Uno strumento user-friendly con cui gli utenti potranno prenotare la propria postazione lavoro da remoto ed accedervi semplicemente avvicinando lo smartphone alla serratura.

Dahua Technology, infine, permette di offrire un’ampia varietà di prodotti che vanno dai classici sistemi di videosorveglianza fino alle soluzioni di sicurezza più complesse: dall’HDCVI ai trasporti intelligenti, passando per il controllo accessi, il rilevamento termico, la videocitofonia e molto altro ancora. Tra tutti, possiamo citare i dispositivi di sicurezza di nuova generazione basati sul riconoscimento facciale, per cui Dahua ha sviluppato tecnologie estremamente efficaci, come dimostrano anche i risultati e i record ottenuti dall’azienda in varie competizioni internazionali. Nello specifico, il riconoscimento facciale Dahua si basa su algoritmi deep-learning all’avanguardia, che catturano automaticamente i volti in tempo reale e li confrontano con quelli in database: l’intero processo – dall’acquisizione dell’immagine all’esito del confronto – dura circa 300 millisecondi e assicura sempre un elevato livello di precisione, che supera il 98%.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia: «La nostra volontà, in qualità di Distributore ad alto valore aggiunto, è quella di assicurare ai nostri clienti la possibilità di disporre sempre della migliore tecnologia presente sul mercato, per rispondere con successo a qualsiasi tipo di esigenza di sicurezza fisica. A loro lasciamo l’abilità o l’arte di “combinare” i vari elementi, anche di diverse marche, in un’unica proposta integrata altamente performante».