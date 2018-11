Lenovo è al Focus Live di Milano

Dall’8 all’11 novembre, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia, studenti e visitatori entreranno in contatto con il futuro che li aspetta

Lenovo ha annunciato la sua partecipazione a Focus Live, iniziativa promossa con l’obiettivo di avvicinare scolari e studenti alle prospettive future offerte dalla scienza e dalla tecnologia.

L’evento, di scena a Milano dall’8 all’11 novembre, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia, sarà articolato su cinque padiglioni, con decine di laboratori e oltre 100 tra incontri, dibattiti e spettacoli.

In questa quattro giorni ricca di appuntamenti e iniziative, Lenovo sarà presente con un proprio stand nell’area tecnologia, allestito come un’aula didattica, nel qualesarà possibile partecipare alle simulazioni di un’aula scolastica, sperimentando le soluzioni tecnologiche e approfondendo le opportunità di educazione digitale offerte dalla realtà virtuale.

A partire dal software per la gestione della classe Lenovo LanSchool V8.0 che consente di migliorare la collaborazione tra studenti e docenti e monitorare in tempo reale i progressi degli alunni, non mancherà l’occasione di conoscere le opportunità di educazione digitale offerte dalla realtà virtuale che porta a esperienze di apprendimento innovative. Con la collaborazione di Microsoft, Lenovo mostra un modello di realtà virtuale (VR) particolarmente adatto per le sue caratteristiche di comodità, trasportabilità, ergonomia e usabilità nel contesto della scuola digitale: il visore Lenovo Explorer Mixed Reality.

Progettato come un’estensione naturale del PC, il visore Lenovo Explorer consente, accedendo alla suite Microsoft Office, di navigare online o accedere a un progetto in ambiente virtuale per eseguire azioni appositamente identificate con visione a 360 gradi e video in 4K.

Il viaggio nella realtà virtuale proseguirà con i visori senza fili Mirage Solo, basati su tecnologia Daydream, che consentono di fare un’esperienza del tutto nuova della realtà virtuale combinando la semplicità di un visore all-in-one con l’esperienza d’uso del tracciamento motorio offerto dalla piattaforma di realtà virtuale Daydream.

Infine, nelle giornate di sabato e domenica, allo stand di Lenovo vi sarà anche spazio per lo svago, con i PC Legion Y 530 e Y 730 dedicati al gaming. Si tratta di computer progettati per gestire le stituazioni di gioco più estreme, ma con una particolare attenzione al design e un formato compatto e leggero che consente di unire le esigenze di studio e di lavoro con i momenti di svago.

Lenovo fornirà inoltre i propri laptop della serie ThinkPad e i 2-in-1 della serie Miix all’area dell’evento dedicata ai media.