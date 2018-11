Vendere e comprare princìpi e additivi farmaceutici attivi in sicurezza

Da Atradius e Kemiex la prima piattaforma online per i settori salute e nutrizione umana e animale che identifica i partner affidabili

È una innovativa soluzione di commercializzazione degli intermedi nell’ambito delle loro attività di approvvigionamento o distribuzione quella proposta da Atradius e Kemiex, che hanno lanciato una piattaforma digitale online dedicata alle materie prime dei settori farmaceutico, veterinario, alimenti e mangimi.

Questo nuovo sito digitale consente ad acquirenti e venditori di princìpi e additivi farmaceutici attivi (API) di reperire partner commerciali affidabili per poter operare in condizioni di sicurezza.

In tal senso, la società di assicurazione del credito Atradius offre supporto in termini di informazioni sui rischi creditizi e sulle prospettive assicurative dei partner commerciali.

Diventa così possibile offrire agli utenti interessati un’alternativa alle normali procedure commerciali che spesso richiedono tempi lunghi, sono suscettibili agli errori e possono essere limitate alle reti personali. Nello specifico, Atradius e Kemiex anticipano anche l’esigenza di conformità ai severi regolamenti circa il controllo qualità nel settore salute e nutrizione umana e animale mentre, per la prima volta, Atradius rende disponibile l’assicurazione crediti per le transazioni commerciali sulla piattaforma Kemiex con un solo clic.

Come funziona la nuova piattaforma online

Gli utenti della piattaforma si collegano istantaneamente a una rete mondiale di operatori qualificati per semplificare le procedure delle transazioni, accordarsi sulle politiche dei prezzi e mantenere il controllo operativo. Il vantaggio primario è che gli approvvigionatori e i fornitori si confrontano con controparti solvibili, affidabili, in linea con i regolamenti in vigore e che dispongono di sistemi di controllo qualità efficaci. Utilizzando le ultime tendenze in materia di digitalizzazione, connettività, big data e funzioni social, Kemiex stabilisce se l’azienda in piattaforma soddisfa gli standard qualitativi, mentre Atradius stabilisce la solvibilità degli attori della piattaforma. Insieme valutano le aziende, le loro transazioni e il comportamento degli operatori per garantire la sicurezza delle transazioni sulla piattaforma.