Il Dell Technologies Forum 2018 fa tappa a Milano

Appuntamento il 15 novembre al MiCo – Milano Congressi per toccare con mano la tecnologia che rende possibile la trasformazione dell’IT

Fervono gli ultimi preparativi per il Dell Technologies Forum 2018 che, il prossimo 15 novembre, farà tappa a Milano e che, sul messaggio “Make It Real”, intende sviluppare interventi, presentazioni e iniziative che animeranno l’evento.

Un evento che, fissato presso il MiCo – Milano Congressi, vedrà i due Vice President & General Manager di Dell EMC Italia, Marco Fanizzi e Filippo Ligresti, accogliere clienti e partner per introdurli in una narrazione su come l’applicazione della tecnologia e la sua innovazione può rendere reale la Trasformazione Digitale delle aziende.

Ospite della sessione mattutina sarà Patricia Florissi, Vice President & CTO di Dell EMC, che illustrerà la strategia tecnologica di medio e lungo termine dell’azienda e le iniziative strategiche volte a rispondere alle specifiche esigenze del mercato.

Prima di pranzo e nel pomeriggio, spazio all’approfondimento, con sessioni parallele dedicate ai differenti livelli in cui la trasformazione può agire: Digital Transformation, IT Transformation, Workforce Transformation e Security Transformation.

Una sessione ad hoc sarà riservata anche agli operatori di canale, ai quali verranno illustrati i programmi a loro dedicati da Dell EMC e i vantaggi di far parte di questo ecosistema, e agli OEM (OEM & IoT Experience), che possono trovare nel principale player del settore il supporto necessario per offrire ai propri clienti l’innovazione di cui necessitano. Da segnalare anche le due tavole rotonde che vertono sui temi delle nuove architetture per l’IT Transformation e sulle soluzioni per gli ambienti di lavoro moderni.

Nell’ampia area Expo, i partner di Dell Technologies presenteranno le proprie soluzioni per la trasformazione digitale e alcuni saranno protagonisti di breakout session dedicate ai temi dell’innovazione e della modernizzazione della infrastruttura tecnologica.

Infine, novità di quest’anno, Dell Technologies, in collaborazione con Codemotion, presenta: “Muoviti Sostenibile Hack”, un Hackaton che fa appello alla creatività di ingegneri, developer, designer, esperti di digital marketing, appassionati di comunicazione e temi sociali, maker e studenti per costruire soluzioni sostenibili per migliorare concretamente la vita delle persone e contribuire a costruire il pianeta in cui si vuole vivere.