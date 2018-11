By

Annunciati gli switch enterprise cnMatrix, nati per le nuove reti intelligenti cablate e wireless gestite in cloud

Per rispondere in modo completo e efficace alle complesse esigenze delle moderne reti miste fibra/wireless, Cambium Networks entra nel mercato degli switch con la linea enterprise cnMatrix.

"I responsabili IT aziendali, i Managed Service Provider (MSP) e i provider di servizi Internet (ISP) hanno bisogno di soluzioni di livello enterprise a prezzi accessibili per soddisfare efficacemente gli utenti finali – ha dichiarato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks -. Gli switch cnMatrix e il sistema di gestione cloud cnMaestro offrono una gestione semplice, sicura, gestita dal cloud e conveniente per la rete cablata e wireless unificata."

Le funzionalità chiave degli switch cnMatrix:

• Gestione automatizzata basata su policy: possibilità di configurare i dispositivi e configurare automaticamente le porte dello switch in base alla policy definita per il tipo di dispositivo

• Cancellazione automatica delle policy: migliora la sicurezza eliminando automaticamente la configurazione della porta dinamica quando il dispositivo viene disconnesso

• Segmentazione della rete: fornisce un ambiente sicuro per le risorse di rete critiche posizionando automaticamente i dispositivi nel segmento di rete più appropriato in base al loro profilo

• Wireless Aware: consente l'automazione delle policy, facilità di monitoraggio e la risoluzione dei problemi nella rete cablata e wireless gestita in modo unitario

• Site survivability: i parametri operativi duplicati in locale consentono il pieno funzionamento anche in caso di perdita della connettività cloud

• Gestione cloud: la piattaforma di gestione gratuita cloud based cnMaestro assicura una gestione completa del ciclo di vita, la configurazione, il controllo e servizi di sicurezza; inoltre può anche essere resa disponibile con implementazione on-premise

"Le aziende stanno cercando di gestire la complessità odierna con una visione unificata dell'intera rete e con policy comuni su reti cablate e wireless – ha affermato Rohit Mehra, Vice President Network Infrastructure, di IDC -. La commutazione a livello aziendale gestita dal cloud, in combinazione con un'architettura wireless, può fornire una rete di accesso unificata riducendo al contempo la minaccia di violazioni della sicurezza e migliorando l'automazione con una configurazione basata su policy, che elimina configurazioni manuali soggette a errori".

"Gli switch cnMatrix gestiti in cloud e le soluzioni Wi-Fi di cnPilot forniscono funzionalità Intelligent Edge che migliorano le prestazioni della rete, riducendo i tempi e i costi di distribuzione e la gestione della rete cablata e wireless unificata – ha affermato Rad Sethuraman, Vice President of Product Line Management per Cambium Networks -. Le soluzioni Intelligent Edge portano un'automazione basata su policy che semplifica le operazioni e migliora la sicurezza. La rete è più resistente alle interruzioni e gli utenti rimangono connessi".