Xerox aiuta i partner di canale ad aumentare i ricavi

Il merito è di un’App Gallery migliorata dotata di e-commerce. Il 7 e 8 novembre appuntamento con l’European Personalised Application Builder nel Regno Unito

Un numero sempre maggiore di partner di canale europei di Xerox sta progettando e commercializzando app personalizzate, che favoriscono la produttività sul posto di lavoro e accelerano la trasformazione digitale rendendo le stampanti multifunzione veri e propri assistenti del posto di lavoro .

Portando rilevanza e valore ai propri clienti, i partner di canale sono ora in grado di incrementare ulteriormente i ricavi post-vendita attraverso un nuovo modello di e-commerce che crea un marketplace globale e fornisce uno strumento per vendere le proprie app in tutto il mondo. Inoltre, i partner possono utilizzare modelli di software per costruire app semplici e risolvere i problemi quotidiani dei clienti indipendentemente dalle loro competenze in ambito di sviluppo app.

Per incoraggiare questo modello di business innovativo, Xerox organizza il suo secondo European Personalised Application Builder (PAB) Forum il 7 e 8 novembre, presso lo Xerox Innovation Centre nel Regno Unito. Questo format collaborativo affronterà argomenti quali:

Trasformazione: il percorso di evoluzione di un partner da rivenditore di stampanti a esperto nella produttività del posto di lavoro

il percorso di evoluzione di un partner da rivenditore di stampanti a esperto nella produttività del posto di lavoro Innovazione: consigli su come stimolare l’innovazione all’interno di un’azienda

consigli su come stimolare l’innovazione all’interno di un’azienda Approfondimenti sul mercato e nuova offerta: gli aggiornamenti di Xerox sul panorama delle app insieme alle nuove funzionalità di e-commerce, semplificano per tutti la navigazione, l’installazione e l’acquisto delle app

L’azienda italiana EtiQube , tra i più attivi sviluppatori di app di Xerox, ha creato un portfolio di soluzioni software in grado di risolvere un’ampia varietà di problemi di business dei clienti. Alberto Raimondi, Amministratore Delegato e fondatore di EtiQube, spiega: “Da quando abbiamo iniziato ad occuparci di sviluppo delle app, il dialogo con i nostri clienti si è elevato a un livello molto più strategico. Non si parla solo di stampanti, ma di come sfruttare gli assistenti del posto di lavoro di Xerox per riprogettare e automatizzare i processi di business, si parla di costruire un posto di lavoro più produttivo.”

“La piattaforma tecnologica di Xerox consente ai partner di elevare la conversazione con i clienti e di aumentare la loro rilevanza, aprendo al tempo stesso la via a un aumento dei flussi di ricavi – dichiara Bertrand Cerisier, Vice President, Global Marketing, Technology & Services Offerings di Xerox -. Le opportunità per i nostri partner non hanno limiti e stiamo rendendo addirittura più facile per loro immettere sul mercato queste app. Siamo qui per supportarli lungo tutto il percorso”.