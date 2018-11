Per Tech Data focus sui partner che adottano Dynamics 365

Tech Data è stata sponsor ufficiale di Directions EMEA, dove ha presentato i servizi di Microsoft Dynamics 365 e l’offerta a corollario

Intenta a connettere il proprio team con partner provenienti da tutta l’area EMEA, Tech Data è stata sponsor ufficiale di Directions EMEA, che si è tenuta a fine ottobre a L’Aia, nei Paesi Bassi.

È stata questa l’occasione per mostrare le proprie capacità nel supportare i partner nell’adozione di Dynamics 365, la suite di soluzioni Microsoft per la pianificazione delle risorse aziendali e la gestione delle relazioni con i clienti.

In tal senso, i partecipanti alla manifestazione hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con il team di Tech Data e saperne di più sulle sue soluzioni specializzate per supportare i partner che desiderano passare dalla dinamica on-premise alle soluzioni Dynamics 365 Business Central basate sul cloud per l'azienda moderna.

L’offerta di Tech Data include, infatti, l’abilitazione CSP commerciale e tecnica, i servizi di migrazione Dynamics, un portafoglio di soluzioni ISV e servizi di supporto 24×7. Una crescente gamma di servizi a valore aggiunto che consente al canale di accelerare la sua trasformazione con l’aumentare esponenziale del ritmo del cambiamento digitale.

Directions EMEA è stata, inoltre, l’occasione per i management e i tecnici del VAD di mostrare l’opportunità di sfruttare il proprio cloud completo, software e portafoglio tecnologico di prossima generazione per sviluppare soluzioni focalizzate sui risultati per il moderno ambiente di lavoro, incorporando la linea di prodotti Dymanics 365.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere il team Tech Data allo stand S23, dove hanno partecipato alla sessione di breakout di Tech Data in cui Bert Schep, director, Software Europa e Klaus Gregersen, BU lead, Cloud & Software Solutions in Danimarca, ha parlato di come i partner possano contribuire ad accelerare la transizione verso Dynamics 365 Business Central con Tech Data.

Insieme a Tech Data, grazie alla relazione strategica annunciata a novembre 2017, allo stand erano presenti i colleghi di Dynasource, una piattaforma che offre un inventario unico di competenze di canale che aiuta i partner IT a migliorare il proprio profilo nei confronti di venditori, clienti e tra loro.

Proprio Tech Data e Dynasource si stanno unendo per offrire informazioni molto più approfondite sulle competenze all’interno del proprio canale e aiutare i partner aziendali a collaborare in modo più efficace tra loro e con gli altri nella rete Tech Data.