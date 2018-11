Soluzioni Edge e IoT high level con Cisco e APC by Schneider

L’intera linea di rack NetShelter e i Micro Data center APC ottengono la certificazione Cisco UCS Pre-rack and Ship

La linea APC NetShelter SX con Shock Packaging di Schneider Electric ha ottenuto la Cisco Unified Computing System (UCS) Pre-rack and Ship Certification, che ora copre l’intera linea di prodotto.

Questo significa che tutti e 13 gli SKU pre-configurati con imballaggio antiurto e migliaia di opzioni di personalizzazione compresi nell’offerta NetShelter (che permette configurazione ed engineering-to-order direttamente in fabbrica), sono ora certificati per essere forniti come pacchetto pre-integrato con i server Cisco UCS in tutto il mondo.

APC NetShelter SX con Shock Packaging ha superato test stringenti, secondo lo standard International Safe Transit Association 3E. Per ottenere la certificazione Cisco, Schneider Electric ha fatto ingenti investimenti in test e analisi, per misurare le forze esercitate sull’apparecchiatura e la capacità di NetShelter di schermarle, assicurando affidabilità nella consegna.

Tempo e soldi risparmiati

Per i partner di canale e i clienti questo significa poter beneficiare di soluzioni pre-testate che, non solo offrono garanzia in termini di compatibilità di sistema, ma anche una più rapida implementazione, che si traduce in maggiore flessibilità e, in definitiva, in risparmio di tempo e di denaro.

Come spiegato bene in una nota ufficiale da Dave Johnson, EVP, IT Division, Schneider Electric: «Questa certificazione è di cruciale importanza per i nostri clienti, perché assicura che i nostri prodotti sono certificati per consegne che potenzialmente includono al loro interno apparecchiature del valore di milioni di dollari».

Da sempre impegnata nell’alleanza con Cisco per offrire ai clienti soluzioni convergenti di altissima qualità, come fossero “mattoni” su cui costruire la rete edge, l’ulteriore estensione di partnership realizzata consentirà alle infrastrutture convergenti di Cisco, tra cui NetApp FlexPod, Dell|EMC VBLOCK, IBM VersaStack, Pure Storage FlashStack, e Microsoft Azure Stac, di essere fornite all’interno di rack APC NetShelter SX con Shock Packaging.

I partner di canale ringraziano

Per i system integrator la soluzione combinata Micro Data Center di APC significa non dover disimballare, installare e configurare alcunché durante il processo di integrazione.

Nello specifico, l’ampliamento della certificazione dei prodotti APC NetShelter SX permette, infatti, di creare una vera soluzione end-to-end capace di far risparmiare tempo di implementazione e denaro ai partner aumentando, al contempo, il valore delle soluzioni data center convergenti.

Lo ribadisce in una nota ufficiale Dan Hanson, Senior Director, UCS Product Management, Cisco, secondo cui: «Con la nostra alleanza sui prodotti APC by Schneider rafforziamo l’impegno a fornire soluzioni Edge e IoT del massimo livello, che offrono enorme flessibilità e resilienza e si implementano con una velocità senza precedenti».

Nello specifico, la famiglia di prodotti dell’armandio rack server NetShelter SX è disponibile in un’ampia gamma di altezze, larghezze e profondità per adattarsi a un altrettanto ampia gamma di esigenze, mentre la certificazione copre anche la personalizzazione di armadi NetShelter SX con imballaggio antiurto, in modo che clienti e partner possano realizzare soluzioni non in catalogo avendo sempre la tranquillità di disporre di soluzioni certificate.