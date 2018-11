BTicino, il miglior posto dove lavorare

BTicino è di nuovo prima tra “Le aziende in cui si lavora meglio in Italia 2018” nella categoria elettronica, elettrotecnica e attrezzature mediche

Siete in cerca di un impiego presso un’azienda che opera nel settore dell’elettronica, elettrotecnica e delle attrezzature mediche? Se siete in Italia e il vostro curriculum è all’altezza vi conviene provare a chiedere a BTicino.

L’azienda capofila del Gruppo Legrand in Italia specializzata nelle infrastrutture elettriche e digitali dell’edificio è stata giudicata – per il secondo anno consecutivo – l’azienda dove si lavora meglio in Italia.

A dirlo sono i risultati di un ondaggio online realizzato dall’istituto indipendente di ricerca tedesco Statista, in collaborazione con Panorama, su oltre 15mila dipendenti di imprese che in Italia danno lavoro ad almeno 250 persone.

Ai dipendenti, consultati in maniera anonima, è stato chiesto di valutare quanto fossero disposti a raccomandare la propria azienda e il proprio datore di lavoro e quale fosse la loro opinione rispetto ad altre aziende dello stesso settore. L’indagine ha permesso di stilare una classifica delle 400 aziende preferite dai lavoratori italiani, suddivise per settore di attività.

Come riferito in una nota ufficiale da Lucio Tubaro, Direttore Risorse Umane di BTicino: «Siamo molto fieri di questo riconoscimento, che è il risultato della testimonianza diretta dei nostri collaboratori e che si ripete per il secondo anno consecutivo, collocandoci per il 2018 al primo posto nella nostra categoria. Il senso di appartenenza e l’engagement del capitale umano sono il primo motore per dinamizzare un’azienda innovativa e votata alla crescita».