Tecnologia sotto l’albero: le proposte di Epson per Natale

Regali utili e moderni, semplici da usare

A Natale fare un regalo tecnologico utile e moderno può essere la soluzione ideale per sorprendere amici e parenti. Anche quest'anno Epson propone una serie di prodotti pensati per portare la modernità a casa e semplificare la vita quotidiana: dai videoproiettori Home Cinema alle stampanti tradizionali con cartucce, fino ai nuovi modelli con serbatoi ricaricabili, è possibile scegliere tra tanti prodotti innovativi e per tutte le tasche.

EH-TW7400, il videoproiettore PRO-UHD che porta a casa l'esperienza di Home Cinema perfetta.

La linea di videoproiettori Epson per il gioco e l'Home Cinema consente di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Pensato per gli amanti del cinema e delle serie TV, ma anche dello sport e del gaming, EH-TW7400 proietta immagini Full HD e 4K Enhanced di qualità, per sentirsi al cinema anche quando si è a casa. Grazie all'esclusiva tecnologia 3LCD, i colori hanno la stessa luminosità del bianco (2.600 lumen), un contrasto dinamico di 200.000:1. Il supporto HDR offre dettagli più definiti e maggiore profondità, per colori naturali e brillanti al tempo stesso e, grazie alla funzione Frame Interpolation e alla tecnologia Detail Enhancement, anche le scene d'azione più movimentate rimangono nitidissime.

Multifunzione per la casa: EcoTank, la soluzione di stampa moderna e versatile.

I multifunzione della serie EcoTank sono un regalo che può essere usato sia a casa sia in ufficio. Con i loro capienti serbatoi ricaricabili, permettono di stampare senza più preoccuparsi dell'inchiostro. Ampia e variegata, la serie EcoTank è formata da modelli adatti a diverse esigenze: dalle soluzioni per le stampe di tutti i giorni in famiglia a quelle per i piccoli uffici o uffici domestici, fino alle stampanti fotografiche.

Gamma Expression, le stampanti dal design elegante e compatto.

Con la linea Expression, i multifunzione di qualità professionale per la casa o i piccoli uffici, Epson ha pensato anche a chi trova nei modelli a cartucce la soluzione ideale. Composta da tre famiglie – Home, Premium e Photo – offre stampanti e multifunzione convenienti e facili da utilizzare. Inoltre, le cartucce di inchiostro possono essere acquistate separatamente, permettendo di sostituire soltanto il colore più usato, per il massimo risparmio.