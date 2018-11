Nuovi standard per il 3D Printing con Mimaki 3DUJ-553

A formnext 2018, presso lo stand D26, padiglione 3.1, Mimaki presenta la sua tecnologia di stampa additiva con colori realistici

Intenzionata a cavalcare il tema “Shape the Future in Colour”, Mimaki si appresta a ricevere clienti e visitatori a Francoforte, dove dal 13 al 16 novembre, andrà in scena formnext, fiera di riferimento per il mondo dell’additive manufacturing.

Qui, presso lo stand D26, padiglione 3.1, sarà possibile assistere alle dimostrazioni dell’innovativa stampante 3D full color 3DUJ-553, che consente a creativi, designer e sviluppatori di prodotti di ottenere qualità di stampa fotorealistica grazie all'estrema precisione dei dettagli e alle eccezionali capacità cromatiche.

Protagonista assoluta sarà la rivoluzionaria tecnologia di stampa additiva con colori realistici 3DUJ-553 grazie alla quale gli sviluppatori di prodotti che necessitano di rappresentazioni puntuali dei propri progetti sono in grado di ottenere gradazioni cromatiche estremamente uniformi riducendo la granulosità.

Come riferito in una nota ufficiale da Bert Benckhuysen, Senior Product Manager di Mimaki: «La gamma e la vivacità dei colori, insieme a una resa cromatica particolarmente precisa, aprono la strada a nuove entusiasmanti opportunità applicative. Le carnagioni dei visi, ad esempio, le cui minime variazioni di tonalità possono essere facilmente percepite dall’occhio umano, vengono riprodotte con qualità fotorealistica, dal momento che la stampante rispecchia l’accuratezza del dispositivo di scansione con assoluta precisione. Con 3DUJ-553, inoltre, è possibile creare speciali colori spot per soddisfare anche le più esigenti richieste dei brand».