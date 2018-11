Da MSI un laptop per creativi digitali

Il nuovo MSI P65 Creator svelato in anteprima a IFA 2018 arriva in Italia con display FHD da 15,6” e l’esclusiva tecnologia MSI True Color

Il nuovo P65 Creator svelato in anteprima a IFA 2018 da MSI è arrivato anche in Italia, dove sarà disponibile dalla seconda metà di novembre, per proporre a professionisti della creatività un laptop con un equipaggiamento senza compromessi e un design curatissimo.

Disponibili nella versione color alluminio con finiture argento e da un elegante bianco perla con dettagli in oro, il nuovo P65 Creator propone, in uno spessore di soli 17,9 mm e in un peso di appena 1,88 Kg, un dispositivo ideale per essere portato ovunque.

Dotato di un display FHD da 15,6” con cornice ultrasottile e l’esclusiva tecnologia MSI True Color, il nuovo laptop assicura il collegamento di due o tre monitor esterni (in base al modello), particolarmente utili anche quando si lavora con software per la modellazione 3D, per editing video e di grafica.

Grazie all’adozione di processori Intel fino al CoreTM i7 di ottava generazione e della grafica NVIDIA GeForce GTX fino al modello 1070, il P65 Creator è in grado di assicurare i più elevati livelli di produttività, che l’esclusivo sistema di raffreddamento Cooler Boost Trinity consente di garantire nel tempo assicurando sempre il massimo comfort di lavoro.

La presenza di un lettore d’impronte digitali, inoltre, offre la possibilità di effettuare il login a Windows con un semplice tocco, assicurando al contempo i più elevati livelli di sicurezza ai propri documenti e alle informazioni personali.

Grazie alla collaborazione con Intel, inoltre, MSI P65 Creator viene fornito completo di una suite di software per la creatività del valore di oltre 350 euro, che permette di essere immediatamente produttivi senza dover sostenere costi aggiuntivi.

I prezzi al pubblico sono a partire da 1.699 euro, Iva inclusa.