Speedcast apre le porte dei mercati internazionali a In Aria!

L’intesa esclusiva dà il via a una vasta diversificazione nell’ambito del trasporto video internazionale per l’azienda fondata da un team tutto italiano

Speedcast, provider globale di soluzioni IT e di servizi di comunicazione sensibile, ha scelto di puntare sulla tecnologia e sul brevetto OttvideoOS, sviluppato da In Aria! Networks, società fondata a fine 2014 da un team tutto italiano e primario fornitore di servizi di trasporto video live sicuro nei mercati UK e Italia.

La partnership ufficializzata da Speedcast, che oltre a essere attiva nell’ambito delle telecomunicazioni Marittime, Oil & Gas, Governative e Media, risulta anche essere il più grande buyer privato di capacità satellitare globale con ricavi consolidati sopra i 750 milioni di dollari, prevede l’acquisizione del 20% di In Aria! Ltd per un investimento di 1,2 milioni di euro, con la sottoscrizione di un contestuale accordo di distribuzione esclusiva per tutti i mercati chiave in cui Speedcast è presente, e un focus iniziale sul mercato americano.

La collaborazione industriale e di R&D di lungo periodo è suggellata dalla contestuale nomina del fondatore e CEO di In Aria! Networks, Alberto Carpenè, a VP di Speedcast Media Network.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Erwan Emillian, Executive VP Enterprise & Emerging Markets di Speedcast: «Unendo le forze con In Aria! Networks, Speedcast Media Network potrà raggiungere un nuovo livello di visibilità nel mercato globale e una solida presenza nell’ampio e interessante settore dei grandi operatori media che già presidiamo».

Un nuovo capitolo di crescita per In Aria!

La tecnologia proprietaria e il brevetto di In Aria! Networks verranno innanzitutto utilizzati per la trasmissione sicura di feed video professionali, nei settori dello sport, news e dell’intrattenimento in diretta. Attraverso la partnership esclusiva, Speedcast distribuirà l’infrastruttura OttvideoOS di In Aria! così come la sua piattaforma in cloud di gestione monitoraggio della qualità dei segnali video. Il software di routing di In Aria! verrà utilizzato nella maggior parte dei mercati verticali in cui è presente Speedcast, sia attraverso una distribuzione commerciale congiunta che tramite uno sviluppo software ad hoc dedicato a vari settori industriali che necessitino di raccolta e trasporto di segnali video sicuro.

La piattaforma di routing video di In Aria! Sarà inoltre la componente chiave dello Speedcast Media Network, la nuova rete ibrida di contribuzione video a bassa latenza (IP, Fibra, Satellite, Reti Cellulari 5G) di Speedcast che consentirà la raccolta e il consolidamento contenuti digitali in diretta – dall'intrattenimento ai feed sportivi, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Speedcast e In Aria! lavoreranno infine anche sul fronte della Ricerca & Sviluppo congiunta per allargare gli ambiti di utilizzo della proprietà intellettuale esistente ampliando il range delle applicazioni d’uso. In particolare, la collaborazione vedrà le due realtà impegnate nello sviluppo di applicazioni e soluzioni di videosorveglianza industriale in Cloud, un settore ad altissimo potenziale di sviluppo, attraverso un nuovo software di trasmissione sicura dedicato alle telecamere professionali collegate alle maggiori piattaforme di analisi video cloud-based internazionali.

L’offerta sarà messa a punto in particolare per i mercati industriali, energetico e governativo.