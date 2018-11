Tappa italiana per la Carbon Black Partner Academy

Martedì 20 novembre, dalle ore 9.15, al Cosmo Hotel Palace, l’evento organizzato in collaborazione con Arrow ECS

Si terrà presso il Cosmo Hotel Palace (MI) la tappa italiana della Carbon Black Partner Academy organizzata in collaborazione con Arrow ECS in un vero e proprio workshop che consentirà a chi vi prenderà parte di ottenere la certificazione Carbon Black tecnica o commerciale.

L’evento permetterà, infatti, di ricevere informazioni sul panorama attuale della sicurezza, sviluppare e espandere l’esperienza e la comprensione delle soluzioni Carbon Black, ma anche di aiutare e sostenere i propri clienti.

Sempre in occasione della Carbon Black Partner Academy, che si svolgerà dalle 9.45 alle 15.45 del prossimo 20 novembre, sarà possibile ottenere approfondimenti esclusivi sulla Roadmap e sulla Vision di Carbon Black e prepararsi al meglio e in loco per la Certificazione (Foudation o Intermediate).

All’evento saranno presenti Paolo Cecchi (Country Manager) e Cristiano Voschion (Senior Channel Manager South Europe), mentre a Ryan Cason (Director Partner Solutions) sarà affidato un update del portfolio in merito alla Carbon Black Solution. Per questo, la sessione formativa sarà tenuta in parte in lingua italiana e in parte in lingua inglese.

La partecipazione è a titolo gratuito ma i posti sono limitati.

Per iscrivervi, cliccate QUI.