Xerox: aziende in vantaggio con VersaLink C8000 e C9000

La società ha lanciato due nuove stampanti a colori innovative e semplici da usare che rappresentano un’importante opportunità anche per il canale

Studiate per offrire importanti vantaggi competitivi a chi le sceglie, Xerox presenta le nuove stampanti a colori VersaLink C8000 e VersaLink C9000, rispettivamente per l’ufficio e per i clienti delle arti grafiche.

Le due nuove arrivate si contraddistinguono per le loro caratteristiche innovative e per la semplicità di utilizzo. Gestite attraverso un’interfaccia simile a un tablet, VersaLink C8000 e VersaLink C9000 offrono una più alta risoluzione di stampa (1200 x 2400 dpi), maggiori capacità per la carta (1.140 fogli), opzioni di finitura estese e superiori velocità di stampa (45 ppm e 55ppm). Il tutto accompagnato dalla tecnologia ConnectKey, che ora supporta nuove ed esclusive applicazioni che consentono ad esempio di connettere più facilmente i dipendenti a piattaforme business come Salesforce, QuickBooks Online e Concour, ma anche di migliorare la gestione della relazione con il cliente, l’amministrazione e la fatturazione ottimizzando i processi aggiuntivi.

VersaLink C8000 è ideale per gruppi di lavoro e ambienti dinamici con esigenze di produzione rapida e di alta qualità, mentre VersaLink C9000 è ideata per soddisfare i bisogni di capacità di precisione del colore e ha un’eccellente qualità di stampa su un’ampia gamma di supporti, inclusi quelli pesanti.

Queste nuovissime stampanti VersaLink offrono un chiaro vantaggio in termini di prezzo e prestazioni rispetto alla concorrenza. Tutto ciò, insieme alle funzionalità aggiuntive offerte da ConnectKey, sono l'ideale per i clienti che esigono valore, prestazioni e qualità.