L’eccellenza riabilitativa di Mectronic protagonista a Medica 2018

L’azienda lombarda presenta due nuovi dispositivi medicali: CHEL Therapy e Doctor Tecar XP

L’hi-tech made in Italy al servizio della riabilitazione di milioni di persone creata da Mectronic sarà protagonista per il settimo anno consecutivo a “Medica 2018”, importante manifestazione a livello mondiale della Medicina e della Tecnica Ospedaliera in grado di rispondere alle esigenze degli specialisti del settore, che si sta tenendo a Düsseldorf dal 12 al 15 novembre. L’azienda di Grassobbio (BG), specialista mondiale dei laser per la riabilitazione made in Italy, sarà presente nello stand P30 – Padiglione 05 per mostrare al pubblico e agli esperti del settore due nuovi dispositivi della propria gamma, che permetteranno a medici e pazienti di ottenere risultati sempre più importanti e recuperi sempre più veloci: CHELT Therapy e Doctor Tecar XP. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti allo stand gli specialisti di Mectronic che mostreranno ai visitatori il corretto funzionamento delle terapie sviluppate.

CHELT Therapy (Cryo High Energy Laser Therapy) è l'innovativa sinergia tra crioterapia a secco e laserterapia Theal. L'aria fredda secca a – 30°C prodotta dal modulo crio è il vettore della Laserterapia Theal: la vasocostrizione prodotta favorisce un'eccellente diffusione laser in profondità, incrementando i risultati terapeutici. Il dispositivo è dotato della tecnologia laser AuSn Quantum Bonding che consente di moltiplicare le modalità di emissione. Grazie a questa importante innovazione tecnologica, CHELT Therapy emette luce laser in 11 differenti modalità: Continua, Pulsata, Super Pulsata, Singolo Impulso, Burst, AntInf, Dimmer. HPM e modalità stocastica brevetta E²C, al fine di massimizzare i risultati terapeutici.

Doctor Tecar XP invece è il primo stimolatore elettromagnetico al mondo per tecar terapia che consente di erogare corrente tecar con frequenze comprese tra 200kHz e 2.5MHz permettendo di regolare la potenza con estrema precisione da 100mVA fino a 450VA con un controllo termico attivo dei tessuti per rendere la terapia estremamente flessibile, adattabile e performante. Doctor Tecar XP consente un trattamento in modalità Capacitiva o Resistiva, senza cambiare manipolo o elettrodi. Questo innovativo macchinario dispone anche di una modalità automatica sequenziale a 6 elettrodi che permette di trattare in modo automatico con estrema flessibilità, consentendo di aumentare i campi applicativi ed i risultati terapeutici.

Fra le innovazioni di Mectronic presentate al Medica 2018 non mancherà la fototerapia THEAL Therapy (Temperature controlled High Energy Adjustable multi-mode emission Laser), ovvero la laser terapia a energia modulata e termo controllata, punto di arrivo dopo anni di ricerca, tecnologia e innovazione che ha stabilito un nuovo standard nel settore. Grazie alla capacità di modulare selettivamente l'energia laser, THEAL Therapy consente di trattare efficacemente le patologie dell'apparato muscolo-scheletriche come le tendinopatie o infiammazioni tendinee, le lesioni muscolari, le neuropatie, le capsuliti, le ulcere, le infiammazioni delle radici nervose, le distorsioni, le calcificazioni, l'artrosi, l'artrite reumatoide e la fibromialgia, le contusioni, la lombalgia, il tunnel carpale, trattamenti post-chirurgici, edemi, patologie della colonna fra cui, con risultati davvero significativi, le ernie discali.