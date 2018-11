Da Somfy nuove soluzioni per il mercato sicurezza

Outdoor Camera e il sistema di allarme Home Keeper sono disponibili sul mercato italiano

Strizza un occhio alla smart home la nuova offerta annunciata da Somfy e già disponibile anche per il mercato italiano.

La società ha, infatti, annunciato Outdoor Camera e Home Keeper che, reperibili direttamente sul sito di Somfy o presso i rivenditori certificati Expert Somfy, offrono due nuove soluzioni per il mercato della sicurezza.

Nello specifico, disponibile nei colori bianco e antracite al prezzo al pubblico è di 269 euro, IVA inclusa, Outdoor Camera è una telecamera di sorveglianza per esterni della linea Somfy Protect che, dal 2019, grazie all’Intelligenza Artificiale incorporata, consentirà di riconoscere la presenza umana nelle vicinanze della casa, attivando una potente sirena da 110 db.

Abitazione sotto controllo

Grazie ai potenti led a infrarossi e la funzione High Dynamic Range (HDR) di cui è dotata questa videocamera full HD, è possibile monitorare l’abitazione in modo costante, di giorno e di notte. Per aumentare il livello di sorveglianza nelle ore notturne, la Outdoor Camera di Somfy può controllare un sistema di illuminazione esterno. Inoltre, è studiata per offrire una soluzione di sorveglianza preventiva che può essere abbinata a IntelliTAG, il sensore intelligente che attiva l’allarme nel caso sia rilevato un tentativo di forzare l’apertura di una porta o una finestra.

Nel momento in cui è rilevato un movimento, viene inviata una notifica, mentre un video dell’evento viene registrato e salvato in modalità cloud. Questi video possono essere visionati e scaricati gratuitamente nel corso delle successive 24 ore e, novità per la videocamera Somfy, è possibile programmare un trasferimento automatico dei video su un FTP personale o su un account Dropbox. Per un maggiore livello di sicurezza, le versioni streaming e le registrazioni delle immagini restano comunque disponibili. Inoltre, in caso di intrusione, i proprietari di casa possono chiamare e parlare con le persone che si sono introdotte nell’abitazione.

L’allarme su misura per il canale professionale

A sua volta, in configurazione base a partire da 1.000 euro + IVA, il sistema d’allarme ad alta protezione Home Keeper può essere personalizzato dall’installatore di fiducia.

Home Keeper è datato di numerosi accessori (sensori interni ed esterni, telecamere e altro ancora) e grazie alla sua straordinaria modulabilità, il nuovo sistema di allarme di Somfy è pensato per adeguarsi a qualsiasi tipo di abitazione ed è in grado di evolvere insieme alla nostra casa. Home Keeper è compatibile con gli altri dispositivi Somfy: ad esempio, in caso di intrusione nel giardino, il sistema è in grado di far chiudere le tapparelle e far scattare la sirena esterna per scoraggiare il tentativo di effrazione.

Collegandosi direttamente alle Somfy Camera Indoor e Outdoor – e grazie ai sensori a infrarosso di quest’ultima come se fossero parte integrante dell’impianto – Home Keeper può gestire anche il videocontrollo. Il sistema è di facile gestione grazie all’App Somfy Protect, con la quale è possibile gestire da remoto la sicurezza della casa in pochi clic. Attraverso lo smartphone, si può attivare e disattivare l’allarme, ma anche ricevere notifiche e messaggi di aggiornamento su ciò che sta accadendo nell’abitazione. Per attivare l’allarme, è possibile utilizzare anche la funzione di “Attivazione intelligente”.

Home Keeper è progettato per funzionare in ogni circostanza, anche in caso di atti di vandalismo, tentativi di manomissione, mancanza di corrente e assenza di connessione Internet. Chiamate, notifiche push e SMS sono garantiti attraverso il cloud Somfy anche quando l’impianto non è effettivamente connesso.

Grazie alla garanzia di 5 anni e alla rete di installatori Somfy, il servizio di manutenzione è garantito anche dopo l’installazione. In caso di problemi, l’installatore può accedere al sistema d’allarme per risolvere eventuali criticità anche a distanza.