MediaWorld è pronta a competere con le piattaforme online

A Verano Brianza inaugurato il primo Retail Lab digitale d’Italia, che integra quartier generale, negozio fisico ed ecommerce

MediaWorld ha inaugurato il suo nuovo headquarter italiano a Verano Brianza, dove l’insegna specializzata nella distribuzione di prodotti di elettronica ha messo a punto il primo Retail Lab d’Italia.

Gli spazi inaugurati rappresentano, infatti, un ibrido tra uffici direzionali e punto vendita, e seguono il concept unico per il quale il negozio si trasforma all’occorrenza in un campus-laboratorio ideato per la sperimentazione continua di nuovi criteri di allestimento, offerta e relazione con i clienti. Il tutto finalizzato a massimizzare la sintonia tra azienda e cliente, in linea con l’ottica sempre più customer-centrica che caratterizza la strategia di MediaWorld varata nel Transformation Plan che l’Azienda ha adottato a partire dal 2018.

Uno spazio dove tutto è perfettamente congegnato

La struttura che si sviluppa su tre piani per una superficie totale di circa 8000 mq è accessibile esclusivamente attraversando il punto vendita ed è stata progettata e realizzata direttamente dallo staff tecnico interno.

Sono state impiegate esclusivamente le imprese locali con l’obiettivo di ottenere un risultato sostenibile e con un basso impatto ambientale. La presenza del sistema BMS (building management system) permette il controllo intelligente degli impianti sotto l’aspetto climatico e illuminotecnico, migliorando la gestione dell’immobile e riducendo al minimo gli sprechi energetici. Questo grazie anche all’utilizzo di lampade a LED.

All’interno dello store, oltre all’area Retail Lab, è presente anche l’area Smart Bar – dedicata a servizi quali primo avvio, backup, installazione software in aggiunta ai servizi tradizionalmente offerti – e alla presenza fisica di tutte le categorie merceologiche, è affiancata la possibilità di accesso all’ampio catalogo di prodotti a disposizione tramite tecnologia con device touch, guidata dal know- how dei consulenti MediaWorld.

Come riferito in una nota ufficiale da Guido Monferrini, Amministratore Delegato di MediaWorld Italia: «L’immediata prossimità con il cliente rappresenta una fondamentale opportunità di relazione per intercettare necessità e bisogni in continua evoluzione. Crediamo che l’integrazione tra gli uffici dell’azienda e il punto vendita che proponiamo nella sede di Verano Brianza sia un passo fondamentale per poter anticipare e guidare il cambiamento dell’offerta e continuare il nostro percorso di innovazione del settore in un’ottica omnicanale. Abbiamo avviato un ambizioso piano di ammodernamento della rete e l’idea di dedicare uno spazio alla sperimentazione di nuove offerte e nuove proposte, come il Retail Lab, si inserisce in questo senso all’interno della più ampia strategia che stiamo portando avanti come MediaWorld e che ci permette di competere al pari dei nuovi player di mercato, come le piattaforme online».

Nella foto: il board di MediaWorld, presente all’evento, e composto da Guido Monferrini, CEO, Marco Mazzanti, CPO, Luca Bradaschia, COO, Giuseppe Cunetta, CDO, Marco Ortolani, CFO