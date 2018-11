Tutta la potenza delle reti 11ax nel nuovo access point di EnGenius

Conforme allo standard Wi-Fi 802.11ax 2×2, il modello EWS357AP si rivolge a piccole aziende che pensano in grande

EnGenius Technologies ha annunciato l’imminente disponibilità sul mercato di EWS357AP, access point conforme allo standard 802.11ax 2×2.

Grazie all’utilizzo del più avanzato chipset di Qualcomm, il nuovo modello EWS357AP è progettato per offrire alle piccole e medie imprese un servizio Wi-Fi molto conveniente con prestazioni tipiche da grande impresa.

Nello specifico, il nuovo membro della famiglia di prodotti EnGenius mette a disposizione delle piccole e medie imprese proiettate al futuro una tecnologia di comunicazione di ultimissima generazione. Chi per primo sceglie di usare le tecnologie più avanzate non dovrà più aspettare del tempo per sfruttare le potenti funzionalità dei prodotti pensati per le grandi imprese.

Questo rivoluzionario access point in tecnologia 11ax 2×2 risponde alle esigenze di connettività Wi-Fi delle piccole e medie imprese grazie a diverse importanti caratteristiche. Tra queste, la compatibilità con la maggior parte degli attuali client di rete che utilizzano le modalità di trasmissione 1×1 e 2×2, ma anche l’espansione della capacità di una rete esistente senza richiederne una ristrutturazione significativa supportando, al contempo, le esigenze applicative dei dispositivi attuali e futuri.

Il nuovo modello garantisce, inoltre, la compatibilità con i dispositivi Wi-Fi delle generazioni precedenti e aumenta la capacità e la portata delle rete nello spettro di frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz.

Equipaggiato con il più recente chipset di Qualcomm, l’access point EWS357AP utilizza la tecnologia 11ax, che rafforza ed espande le capacità di una rete Wi-Fi, oltre e fortificare le reti tipicamente utilizzate nelle piccole e medie imprese.

Il primo access point 11ax 2×2 sul mercato

La nuova tecnologia 802.11ax (Wi-Fi 6) rappresenta la prossima evoluzione dell’attuale 802.11ac. Come soluzione di nuova generazione per realizzare reti Wi-Fi, la tecnologia 11ax non solo permette di aumentare la velocità massima, ma anche di garantire connessioni wireless più robuste, più efficienti e più resilienti.

Le piccole e medie imprese che utilizzeranno l’access point EWS357AP potranno sfruttare appieno tutti i vantaggi offerti della tecnologia 11ax, che consente di utilizzare i canali radio in modo più efficiente, ridurre il tempo di latenza tra access point e dispositivi client, oltre ad offrire altre caratteristiche rivoluzionarie.

Con il suo stile curato e la forma sottile, l’access point 2×2 EWS357AP è ricco di funzionalità di gestione tipiche delle soluzioni per le grandi imprese, come la possibilità di configurazione di massa degli access point, per facilitare la sua installazione rapida e semplice nelle reti già esistenti.

Essendo realizzato con i più recenti componenti elettronici che supportano l’elaborazione avanzata dei segnali, l’access point funziona in modo più efficiente e consuma meno energia, rendendolo la soluzione ideale per le piccole e medie imprese. L’access point EWS357AP può anche essere immediatamente integrato in un’infrastruttura di switch esistente, senza impattare in modo significativo su budget e risorse disponibili.

EnGenius offre una soluzione anche per le piccole e medie imprese situate in ambienti con una densità di apparecchiature di comunicazione ancora più elevata. L’azienda, ben nota produttrice di prodotti per la telefonia e la trasmissione dati, sta anche lanciando un access point in tecnologia 802.11ax 4×4. Il nuovo modello EWS377AP è stato progettato per offrire ai clienti di EnGenius la possibilità di potenziare la nuova tecnologia 802.11ax e supportare un più ampio mix di applicazioni.