Brother: nuova gamma X Series

Più stampe A3, meno costi di gestione per la nuova X Series

Brother lancia sul mercato la nuova gamma X Series, una serie di stampanti e multifunzione inkjet formato A3.

Brother X Series include la stampante monofunzione HL-J6000DW e due stampanti multifunzione, MFC-J5945DW e MFC-J6945DW, per rispondere a tutte le esigenze professionali. Su tutti i modelli la stampa a colori in formato A3 è di serie. Per chi vuole un modello all-in-one, i multifunzione 4-in-1 MFC-J6945DW e MFC-J5945DW sono dotati di scanner, copiatore e fax.

Tra le novità le nuove cartucce XL opzionali, ideate appositamente per la nuova gamma: non c’è più il rischio di rimanere senza inchiostro, grazie ad una durata fino 6.000 pagine in monocromatico e fino a 5.000 pagine a colori.

Con le cartucce già incluse nella confezione si possono stampare subito, senza attese, fino a 3.000 pagine in monocromatico e fino a 1.500 pagine a colori. Non ci saranno più sorprese con i livelli di inchiostro: le cartucce sono trasparenti, così si può vedere il consumo effettivo.

La nuova gamma inkjet A3 di Brother garantisce inoltre stampe smart e sicurezza, grazie alle features di serie su tutti i modelli: connettività di rete cablata e Wi-Fi, display touchscreen, linguaggi e protocolli criptati, PIN e card NFC di sicurezza per proteggerti da attacchi informatici e violazioni.

Altro plus la velocità e la qualità di stampa: stampa di prima pagina in meno di 6 secondi, colori brillanti e vividi che durano nel tempo senza sbiadirsi grazie alla tecnologia a getto di inchiostro Brother, grande impatto visivo assicurato dalle dimensioni A3.

Lorenzo Matteoni, Senior Manager Marketing di Brother Italia, descrive così la nuova gamma: “Brother X Series è una combinazione di alte prestazioni e bassi costi di gestione: una formula vincente per i nostri Clienti. Grazie all’ampia scelta tra stampanti multifunzione e monofunzione, c’è un modello ideale per ogni esigenza professionale.”