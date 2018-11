Più potenza per la nuova gamma di server PRIMERGY

Fujitsu ha presentato una gamma di business server tower e rack entry-level mono-socket con tecnologie dedicate al calcolo e alla memoria

Intenzionata a mettere a disposizione soluzioni versatili per aziende di piccole e medie dimensioni a prezzi inferiori a quelli di uno smartphone di fascia alta, Fujitsu ha introdotto una nuova gamma di server PRIMERGY mono-socket che comprende modelli dal funzionamento silenzioso talmente compatti da poter stare su uno scaffale.

Perfettamente adatta per applicazioni verticali e da ufficio all’interno di sedi distaccate o di piccole dimensioni così come negli ambienti dei data center, la serie di server PRIMERGY mono-socket più potente di sempre si caratterizza per flessibilità di configurazione. Quest’ultimo aspetto aiuta ad assicurarne la perfetta corrispondenza all’ambiente nel quale vengono utilizzati mantenendo nel contempo un prezzo competitivo.

Un nuovo impulso grazie alla tecnologia Intel

Un refresh completo del sistema e l’aggiornamento del processore danno nuovo impulso alla quarta generazione dei server mono-socket PRIMERGY dotati dei nuovi processori Intel Xeon E-21xx, disponibili sia in versione rack (PRIMERGY RX1330) che tower (PRIMERGY TX1320 e TX1330).

I server PRIMERGY costituiscono le basi per la trasformazione digitale grazie alla superiore velocità del trasferimento dati reso possibile dalla tecnologia Intel Turbo Boost 2.0. I nuovi modelli offrono una superiore capacità storage e maggiore efficienza per una serie di casistiche di utilizzo come ambienti multi-app virtualizzati, soluzioni per collaborazione e riunioni online o elaborazione e consolidamento di dataset di grandi dimensioni, permettendo per esempio a un negozio online di sfruttare l’analisi predittiva per aumentare i volumi delle proprie vendite.

Fujitsu Server: a ciascuno il suo

Espandibile in maniera ottimale, il modello Fujitsu Server PRIMERGY TX1330 M42 è il tower server perfetto per le piccole e medie aziende alle quali fornisce tutta la sicurezza e la comodità di uno storage centralizzato. Adatto a supportare una grande varietà di applicazioni business, è ideale per i programmi di ufficio e collaborazione come file/stampa ed email, per gli ERP, i web service e i database centralizzati. Tra i molteplici accorgimenti dedicati all'affidabilità che alleviano il carico sugli amministratori e garantiscono la protezione dei dati vi sono caratteristiche come la ridondanza degli alimentatori e delle ventole di raffreddamento nonché una gestione software efficace del server attraverso la soluzione integrata Fujitsu Remote Management Controller (iRMC S5) o Fujitsu ServerView.

Per i clienti che hanno bisogno di un server potente e altamente affidabile in ambienti dallo spazio limitato, il modello Fujitsu Server PRIMERGY TX1320 M43 comprime le performance di un server completo all’interno di uno chassis tower ultracompatto delle dimensioni di un raccoglitore formato A4. Questo modello può stare comodamente su una scrivania, sotto la cassa di un negozio oppure può essere riposto fuori dalla vista su uno scaffale, dove la silenziosità del funzionamento e le ridotte emissioni termiche lo rendono perfetto per gli ambienti dove c'è contatto con la clientela. Questo server è anche in grado di gestire applicazioni a bassa latenza che richiedono accesso veloce allo storage – come nel caso del messaging virtualizzato o delle applicazioni CRM – e offre storage economicamente conveniente con capacità di backup.

Fujitsu ha inoltre dato una marcia in più alle prestazioni del rack server a singolo socket PRIMERGY RX1330 M44. Particolarmente adatto alle piccole e medie imprese, il modello PRIMERGY RX1330 M4 rappresenta una base economicamente conveniente per i workload dedicati a file, infrastrutture, comunicazione e collaborazione. Il processore Intel Xeon E supporta memoria più veloce per aumentare le capacità di elaborazione. Opzioni dedicate allo storage ad elevata larghezza di banda per tempi di latenza ridotti aiutano ad accelerare le performance dei workload verticali e di quelli più complessi che richiedono un livello di I/O superiore, come streaming di contenuti media, caching, web hosting e virtualizzazione. Vi sono poi opzioni di espansione che garantiscono spazio per una scalabilità futura.

Tutti i nuovi server propongono in opzione la soluzione Fujitsu Cool-safe Advanced Thermal Design che permette di funzionare a temperature ambiente superiori contribuendo ad abbattere i costi di raffreddamento e il rumore prodotto.

I nuovissimi server Fujitsu PRIMERGY TX1320 M4, TX1330 M4 e RX1330 M4 saranno disponibili per la consegna a partire dall’inizio del 2019. I prezzi variano a seconda della configurazione e partono da 990,00 euro (prezzo di listino del modello PRIMERGY TX1320 M4 in Germania).