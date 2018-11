Arrow Network & Infrastructure Division estende il valore nel cloud

Con ArrowSphere assicura ai reseller e ai system integrator soluzioni e servizi di qualità

Arrow ECS, il distributore che vanta in portfolio brand di rilievo in ambito sicurezza, amplia il raggio di azione della divisione dedicata alle soluzioni di infrastruttura e inserisce Microsoft Azure, arricchendo la gamma di prodotti e servizi erogabili dalla propria piattaforma cloud ArrowSphere. Arrow prosegue così nella mission di diventare interlocutore a valore anche per quelle aziende che vogliono sfruttare l’agilità e la velocità assicurati dalle nuove modalità di fruizione dell’IT flessibile ed efficace, per vincere le nuove sfide dettate dalla trasformazione digitale.

La visione strategica di Arrow “Five Years Out” si concretizza nel confermare la massima competenza ed agire da catalizzatore per alimentare l’innovazione, mettendo a disposizione dei partner tutto quanto è necessario a valutare le nuove tecnologie. In particolare, il settore delle infrastrutture, sta assicurando ottimi risultati ad Arrow, specialmente grazie a vendor come Citrix, Commvault, Huawei e Infinidat che, con l’avvento del cloud, hanno previsto servizi che consentissero l’utilizzo di device e la protezione completa dei dati in modalità virtuale, migliorando la connettività tra l’utente e l’infrastruttura. Ma è grazie all’accordo, già siglato in Europa, con Microsoft Azure, che Arrow oggi riesce a completare ed ampliare il proprio market place, con una piattaforma altamente performante per il segmento cloud.

“L’offerta nel comparto del networking continua a crescere e vogliamo assicurare il massimo impegno sul cloud computing, arricchendo il nostro marketplace e allineandoci sempre più alle altre filiali di Arrow all’estero – evidenzia Roberto Branz, Direttore Divisione Security & Cloud di ECS Italia –. In particolare, vogliamo fornire servizi a supporto proprio a quei partner che sono interessati ad affrontare il mercato del cloud pur senza avere una propria offerta, consentendo loro di ottenere ampio valore da ArrowSphere.”

Arrow mette a disposizione demo lab, tecnici certificati e un team fortemente specializzato sulle tecnologie offerte dalla divisione Network & Insfrastructure, proseguendo nello sviluppo di partnership con i leader di mercato, vendor che possono aiutare anche i clienti italiani a sfruttare i nuovi modelli completamente interconnessi e sempre in mobilità, senza trascurare dispositivi e oggetti IoT.

L’ampia gamma dell’offerta ArrowShphere assicura una piattaforma multicloud e redditività per i rivenditori e permette di creare un’offerta completa, combinando servizi cloud e prodotti tecnologicamente innovativi, per offrire al cliente ogni volta la soluzione perfetta. Inoltre, sarà possibile accedere istantaneamente agli strumenti, alle risorse di formazione, di marketing e gestione operativa necessari per avviare rapidamente gli abbonamenti per una proposta cloud.