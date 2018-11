Le proposte di Natale di Gigaset

La tecnologia Gigaset si mette al servizio dell’ecosistema casa con semplicità e usabilità

Non solo cordless. Per il prossimo Natale Gigaset ha in serbo una serie di proposte pensate per la casa, per la sicurezza, la tranquillità.

Si parte con Smart Home Gigaset, una linea di sensori appositamente studiati e realizzati per la smart home. Collegati via internet, questi sistemi di sicurezza rappresentano una soluzione componibile per la sicurezza di spazi abitativi e lavorativi di ogni dimensione. Gli elementi e i sensori controllano agevolmente ogni ingresso di un’abitazione o ufficio e ogni movimento all’interno di esso. Vengono proposti in tre versioni (S, M e L) espandibili con numerosi altri elementi a formare un sistema di protezione e monitoraggio completo e semplice. Il tutto si governa attraverso l’app gratuita Gigaset Elements, che la funzione di una sorta di telecomando dell’intero sistema.

Sempre a proposito di Smart Home, Gigaset Water & Smoke è la famiglia di sensori ed apparecchi tecnologici pensata per la sicurezza di spazi abitativi e lavorativi di ogni dimensione, recentemente arricchita di nuovi sensori dedicati espressamente al fumo e all’acqua. “Water” è il nuovo sensore che segnala in modo affidabile e immediato infiltrazioni e perdite d’acqua causate dagli elettrodomestici di casa. “Smoke” monitora invece l’emissione di fumo comunicando direttamente con lo smartphone al quale è collegato. I due nuovi sensori sono collegabili attraverso la stazione base Gigaset ad internet e comandati dallo smartphone grazie all’APP “Gigaset Elements”.

E’ infine pensato per un’utenza giovanile, familiare e attenta all’ambiente Gigaset C530: per le giovani coppie si assume anche il compito di baby sitter dal momento che il cordless può essere utilizzato come “sorveglia bambino”.

Disponibile nei colori bianco e nero, il cordless è equipaggiato con il sistema Green Home Gigaset di 2° generazione ad alta efficienza energetica.