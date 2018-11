Wi-Fi Cambium Networks per l’Industry 4.0 italiana

SACSM, attiva nella produzione di carpenteria e impianti di pesatura, insaccamento e pallettizzazione ha rivisitato l’intera rete aziendale

Per un’azienda in forte espansione come SACSM, realtà che opera nel riminese ed è impegnata nella produzione di carpenteria e impianti di pesatura, insaccamento e pallettizzazione, l’introduzione di una infrastruttura di rete capace di ospitare, gestire e far convergere i vari servizi innovativi su rete IP è la condizione necessaria per ottimizzare i processi e ridurre gli sprechi.

Rispetto agli obiettivi di crescita, infatti, l’infrastruttura Wi-Fi di cui era dotata SACSM si è presto rivelata inadeguata: nell’area uffici, ad esempio, non era possibile connettersi in tutte le stanze, mentre nell’area del magazzino la rete installata non consentiva di utilizzare sistemi automatici di tracciamento dei materiali, anche a causa delle grosse scaffalature e attrezzature metalliche distribuite su aree molto estese, che interferivano con le trasmissioni.

Era anche emersa la necessità di collegare due stabilimenti distanti circa 6,5 chilometri al fine di consentire lo sviluppo della struttura VOIP.

Competenze d’integrazione Eurocom Innovazione

Da qui la scelta di rivolgersi a Eurocom Innovazione, system integrator basato a Riccione che, dopo i sopralluoghi e i test necessari, ha progettato una rete basata su infrastruttura e software di gestione Cambium Networks.

La soluzione complessiva disegnata non è stata solo capace di rispondere efficacemente a tutte le esigenze esistenti, ma ha dimostrato di essere anche pronta per ulteriori facili sviluppi a fronte di futuri ulteriori bisogni di espansione.

Nello specifico sono stati installati due PTP 450 per collegare i due stabilimenti tramite connessione a circa 50Mb simmetrici, risultato ottenuto nonostante le condizioni di non piena visibilità ottica (nLOS – near-Line-of-Sight).

Per la copertura dell'area uffici e dei magazzini sono stati invece utilizzati 10 access point CnPilot E410.

Videosorveglianza IP, telefonica VOIP, manutenzione predittiva

Grazie alle caratteristiche dei prodotti istallati, oggi la nuova rete è in grado di supportare perfettamente videosorveglianza IP, telefonia VOIP, le funzionalità di controllo macchinari nonché la connettività guest.

Come riferito in una nota ufficiale da Andrea Antolini, responsabile IT di SACSM: «Abbiamo acquisito un maggiore controllo di tutta la rete aziendale e ci siamo potuti dotare di sistemi di monitoraggio che ci consentono di avere piena visione di eventuali problemi senza perdere tempo a cercare il guasto».