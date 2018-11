Checkpoint Systems è Silver Sponsor a Forum Retail 2018

L’evento annuale, che si svolgerà il 29 e 30 novembre a Milano, radunerà la più grande community del comparto in Italia

I prossimi 29 e 30 novembre, a Milano, si terrà l’edizione 2018 di Forum Retail, più grande community del comparto in Italia si riunirà per raccontare le sfide affrontate dai retailer e dal mondo della distribuzione.

A rendere l’evento internazionale ci penserà, come di consueto, il coinvolgimento di relatori internazionali e speaker provenienti dalle maggiori realtà e aziende, che condivideranno le loro opinioni e previsioni di crescita del settore.

Focus sull’innovazione Checkpoint Systems

A questo importante appuntamento non poteva mancare Checkpoint Systems, specialista indiscusso dekle soluzioni di disponibilità della merce nel settore Retail, che parteciperà come Silver Sponsor al diciottesimo Forum Retail, presso Una Hotel Expo Fiera.

Nelle due giornate del Forum Checkpoint Systems presenterà le tecnologie e soluzioni più all’avanguardia a disposizione dei retailer per la riduzione delle differenze inventariali e dei casi di disassortimento. Sarà possibile scoprire e provare personalmente i prodotti dell’azienda all’interno del Future Store, una zona esclusiva dedicata all’innovazione, che verrà allestita dall’azienda proprio all’interno dell’Area Espositiva.

Tra i prodotti presenti nello store sarà presentato SmartLink il sistema di monitoraggio della sicurezza, che rende il punto cassa ancora più intelligente e sicuro grazie ai nuovi sensori e servizi integrati come le notifiche real time in negozio, l’archiviazione delle informazioni in un cloud per la reportistica analitica e una piattaforma funzionante in tempo reale.

L’altra novità firmata Checkpoint Systems sarà la nuova antenna NEO NP20, progettata per rivoluzionare il settore in termini di performance e di connettività. La nuova antenna, dotata di connettività wireless Bluetooth, novità assoluta, amplia le funzionalità delle soluzioni EAS a radiofrequenza, con un incremento fino al 35% della portata standard di rilevamento, caratteristica tecnica che consentirà ai Retailer di posizionare ciascuna antenna ad una distanza fino a 2,7 metri.

Giovedì 29 novembre è in programma, inoltre, una sessione a porte chiuse sulla Retail Security, durante la quale Alessandro Marangoni, Direttore Sicurezza di FinIper La Grande I, porterà come testimonianza la propria esperienza di collaborazione con Checkpoint Systems nell’ambito di una gestione smart della sicurezza e rilevazione dati, raccontando il progetto Connettività. All’interno dello stesso Future Store sarà anche possibile per i visitatori vedere una riproduzione dell’allestimento tecnologico che Checkpoint Systems ha realizzato per FinIper.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alberto Corradini, Italy Business Unit Director Checkpoint Systems: «Oggi più che mai conoscere il mercato di riferimento non è sufficiente a far evolvere le aziende: creare nuovi business model, confrontarsi, stringere sinergie è indispensabile per vincere le sfide del settore. Oggi i retailer devono perseguire innovazione, unicità e passione per emergere tra la concorrenza e noi di Checkpoint intendiamo supportare concretamente l’evoluzione del settore Retail, Gdo & Fashion sapendolo ispirare, facendo nostro proprio lo slogan dell’edizione 2018 di Forum Retail “Inspire Transformation”».