TTG 15 NOVEMBRE: VersaLink C405 di Xerox, la stampante che traduce

In questa edizione del TTG: Xerox, Cambium Networks, Watchguard, Schneider Electric e SAP

IN QUESTA EDIZIONE:

In questa puntata del TTG Xerox illustra la nuova multifunzione VersaLink C405, Cambium Networks presenta la sua vision e Watchguard continua a crescere in Italia. Schneider Electric lancia in Europa EcoStruxure IT for Partners e SAP sdogana il concetto di impresa intelligente.