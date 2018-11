Il riconoscimento per la regione EMEAR è stato assegnato a Zucchetti in occasione del Cisco Partner Summit a Las Vegas

Zucchetti è Cisco “ISV partner of the Year” per la regione EMEAR (Europa, Medio Oriente, Africa e Russia) per aver realizzato un’applicazione unica sul mercato, integrando le funzionalità di collaboration della suite Cisco nella propria piattaforma Infinity per la gestione del personale.

L’annuncio, giunto direttamente in occasione del Cisco Partner Summit 2018 conclusosi a Las Vegas, lo scorso 15 novembre, arriva dunque a seguito di un progetto di innovazione all’insegna della collaboration nell’area HR

Nello specifico, nella convinzione di Zucchetti, espressa dal suo direttore commerciale Paolo Susani, questa innovativa soluzione porterà agli utenti della suite HR Zucchetti notevoli vantaggi soprattutto nel modo di comunicare e di interfacciarsi con i colleghi, introducendo un modo di lavorare completamente nuovo e molto più efficiente.

Insieme per accelerare la trasformazione digitale nelle aziende

In occasione della chiamata a raccolta mondiale dell’ecosistema di vendita indiretta finalizzata a presentare le novità tecnologiche del prossimo futuro, Cisco ha premiato anche altre società IT che si sono distinte nelle rispettive aree geografiche per progetti innovativi che utilizzano le soluzioni Cisco.

Come ribadito per l’occasione da Wendy Mars (nella foto in alto con Susani), presidente dell’area EMEAR in Cisco: «Cisco è orgogliosa di collaborare con le principali società IT al mondo per guidare la trasformazione digitale, offrendo soluzioni performanti che guidano i clienti verso il successo. È un onore riconoscere con l’award di Cisco un partner come Zucchetti per le sue straordinarie applicazioni».