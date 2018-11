Checkpoint Alpha per la libera esposizione prodotti in negozio

La nuova gamma di soluzioni CableLok, Alpha Z-Line Mini CableLok supporta i retailer attenti a favorire l’interazione degli utenti con i prodotti

Favorire l’interazione degli utenti con i prodotti in negozio abbattendo, al contempo, i furti che minacciano ogni giorno gli spazi fisici nel retail. È quanto si propone di fare Checkpoint Systems, che ha lanciato il nuovo dispositivo Z-Line Mini CableLok, particolarmente adatto all’utilizzo su calzature, accessori moda di fascia alta e a una vasta gamma di capi d’abbigliamento.

Sviluppato dalla Divisione Alpha High Theft di Checkpoint Systems, l’ultimo nato combina sicurezza ed estetica in una soluzione conveniente per la protezione della merce proponendo una soluzione riutilizzabile e interamente portatile, che offre ai clienti la libertà di curiosare in negozio, portando con sé il prodotto scelto.

Soprattutto consente ai retailer di esporre liberamente la merce in tutta sicurezza, garantendo ai dipendenti di potersi concentrare sulle vendite, piuttosto che dover perdere tempo a cercare continuamente prodotti conservati in magazzino o all'interno di vetrine chiuse.

Come funziona Z-Line Mini CableLok

Disponibile con tecnologia AM e RF, la soluzione funziona emettendo un allarme nel momento in cui si tenta di tagliare il cavo, mentre l’antenna EAS avvisa il personale di negozio se il prodotto protetto con il CableLok si trova nel campo di rilevazione.

Il dispositivo Z-Line Mini CableLok si applica avvolgendo il cavo intorno ad una parte non amovibile del prodotto, per poi agganciarlo alla sua “sede”. La soluzione rende anche più veloci le operazioni di cassa poiché è facile da rimuovere e può essere sbloccato da diversi distaccatori, tra cui S3 HandKey, Multi-Detatcher e Super XT.

Garantire la vendita “libera” senza differenze inventariali

La nuova soluzione Z-Line Mini CableLok è innovativa in entrambi i sensi e non sminuisce né incide negativamente in alcun modo sull’estetica del prodotto. È un altro esempio di come la divisione Alpha stia sviluppando soluzioni uniche e all’avanguardia per affrontare specifiche problematiche dei retailer.