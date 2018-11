Black Friday 2018: tutti i numeri di Euronics

Dal 22 al 26 novembre l’insegna offre 50 prodotti al 50% e più di altri 100 in promozione

Dal 22 al 26 novembre, in occasione del Black Friday, Euronics propone 50 prodotti a metà prezzo, e più di altri 100 scontati fino al 50%. L’operazione promozionale coinvolge tutte le categorie merceologiche: dal grande elettrodomestico agli assistenti vocali di ultima generazione.

Tra i prodotti scontati al 50 % Euronics propone: la colonna bucato da 8 kg di Electrolux, per la cura dei capi dal lavaggio all’asciugatura, il robot aspirapolvere iRobot Roomba, lo speaker wireless JBL Go+ (modello in esclusiva Euronics), l’auricolare bluetooth Samsung Gear IconX. Per chi sceglie il venerdì nero dello shopping per cambiare il proprio smartphone, la scelta a metà prezzo è tra Huawei P20 abbinato allo smartwatch Huawei Band 2 Pro e molti altri modelli. Per gli appassionati di gaming sarà possibile acquistare in esclusiva la PlayStation 4 1TB con secondo Dualshock e il gioco del momento “Red Dead Redemption 2”.