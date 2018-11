Salute 4.0: il ruolo dei Big Data nella governance

L’Azienda Ospedaliera di Perugia ospiterà il prossimo 30 novembre l’evento “I Big Data: una opportunità necessaria per una governance della salute 4.0”

L'Azienda Ospedaliera di Perugia ospiterà – il prossimo 30 novembre dalle ore 8.30 fino alle 14.00 – l'evento I Big Data: una opportunità necessaria per una governance della salute 4.0.

L'incontro, con il contributo incondizionato di Consoft Sistemi e del suo partner Qlik, avrà luogo presso la Sala Convegni Rita Levi Montalcini.

Consoft Sistemi interverrà illustrando come poter analizzare i dati del personale in modo intuitivo con Qlik Sense.

A tal proposito Daniele Tomatis, Business Unit Manager di Consoft Sistemi, ha sottolineato quanto segue: "Nell’ambito dell’evento "I Big Data: una opportunità necessaria per una governance della salute 4.0" del prossimo 30 novembre a Perugia, Consoft Sistemi mostrerà come sia possibile per un’organizzazione sanitaria dialogare con le informazioni del Personale utilizzando un linguaggio naturale, lasciando spazio all’intuizione grazie all’adozione di una soluzione di HR Analytics realizzata su piattaforma Qlik".

"Siamo di fronte – ha proseguito Tomatis – a esigenze diverse per diversi protagonisti: per il Management, che deve valutare le performances e monitorare i KPI, per la Direzione del Personale, che deve fornire “on demand” informazioni strategiche, per i Responsabili Sanitari, che necessitano di informazioni semplici ed efficaci per prendere decisioni operative. Soggetti diversi uniti da un obiettivo comune: disporre di una chiara e omogenea visione di dati e trend del Personale, correlando in modo intuitivo le informazioni disponibili sui diversi sistemi aziendali".

Per registrarsi all'incontro visitare questo link .

Di seguito l'agenda dell'evento: