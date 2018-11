Wi-Fi Cisco Meraki Go nel listino di Tech Data

Tech Data scelta come distributore europeo per la gamma di prodotti wireless Cisco pensata per le aziende con meno di 50 dipendenti

Gli access point Meraki Go di Cisco sono entrati nell’offerta di Tech Data, che ha annunciato un accordo di distribuzione pan-europeo per una linea di soluzioni nata per offrire una connettività Wi-Fi semplice ma efficace per le aziende con meno di 50 dipendenti.

In tal senso, la diffusione capillare di Tech Data nel mercato PMI sarà specificamente messa a frutto per favorire la crescita della soluzione Cisco Meraki pensata per rispondere alle esigenze di un numero crescente di piccole imprese che necessitano di una connettività Wi-Fi veloce, sicura e affidabile, e rappresentano una straordinaria opportunità per i rivenditori che si dedicano prevalentemente alle esigenze delle piccole imprese, e che potranno portare il marchio Meraki sul mercato per la prima volta.

Parliamo di bar e locali indipendenti, piccoli hotel o guest house, outlet e uffici di piccole imprese, ossia dei principali target client delle soluzioni Meraki Go.

Tech Data collaborerà con Cisco per garantire che tutti i partner possano accedere agli access point Meraki Go, così come ai materiali di vendita e marketing appropriati.

Al momento, sono disponibili due access point Meraki Go – per l'impiego indoor e outdoor – e una semplice app per una facile configurazione e gestione su qualsiasi dispositivo. I clienti possono implementare senza difficoltà fino a quattro reti wireless – ad esempio per la gestione, il personale e gli ospiti. Gli access point possono essere utilizzati insieme per garantire una copertura estesa.

Come riferito in una nota ufficiale da Kevin Rezai, responsabile vendite prodotti globali, divisione Meraki Go di Cisco: «Molte organizzazioni si affidano alle soluzioni Wi-Fi Meraki per la loro straordinaria semplicità d'uso. Per le aziende più piccole la connettività Wi-Fi è diventata importante quanto per le grandi imprese. I nostri partner PMI hanno ora la straordinaria opportunità di offrire ai loro clienti le prestazioni e l'affidabilità per le quali Meraki è già ampiamente conosciuta, e collaboreremo con Tech Data per fare in modo che i vantaggi offerti dalle soluzioni Meraki Go possano raggiungere il settore delle piccole e medie imprese nel modo più semplice possibile».

Come sottolineato nella medesima nota: le soluzioni Meraki saranno disponibili in Europa tramite un lancio graduale dei prodotti nei vari paesi.