La stampa Mimaki protagonista a InPrint 2018

Una vasta gamma di stampanti UV LED a getto d’inchiostro Mimaki è in mostra a Milano fino a domani

Una serie di dimostrazioni live con il primo inchiostro Silver UV LED del mercato e stampa diretta ad alta qualità e velocità su oggetti cilindrici con l’esclusiva opzione Kebab sta facendo mostra di sé a InPrint 2018.

Presso la fiera organizzata nell’ala Sud del centro espositivo MiCo Milano Congressi fino al 22 novembre, ed esclusivamente dedicata alla tecnologia di stampa industriale, Mimaki sta mostrando il suo ricco portfolio di sistemi UV LED a getto d’inchiostro.

Parliamo di soluzioni caratterizzate da elevatissima qualità, produttività e versatilità, destinate in particolare a service di stampa e produttori industriali di articoli promozionali e beni di consumo che potranno così ampliare la propria attività e offrire applicazioni inedite.

Creatività, produttività ed economicità

Non a caso, “Join the Experience” è il tema scelto da Mimaki come fil rouge della presenza alla kermesse fieristica. Allo stand del brand nipponico infatti i visitatori possono toccare con mano le eccezionali prestazioni dell’ampia gamma di stampanti, sia assistendo alle dimostrazioni live, sia attraverso la gallery di applicazioni realizzate con i sistemi UV LED serie UJF per la stampa diretta su oggetti. Questa modalità di stampa consente ai clienti di creare svariate versioni dello stesso prodotto aumentando il coinvolgimento dei consumatori finali, l’efficienza produttiva e le vendite, riducendo al contempo gli sprechi.

Tra le soluzioni in mostra, la flatbed in formato A3 UJF-3042MkII, che può essere utilizzata per supporti con uno spessore fino a 153 mm, dotata dell’esclusiva opzione Kebab per la stampa diretta a 360° su oggetti cilindrici come bottiglie e vasetti. Una funzionalità unica che consente di ampliare la gamma di applicazioni offrendo agli utilizzatori inedite opportunità commerciali. In funzione al suo fianco anche UJF-6042MkII, il sistema UV LED per stampa diretta in formato A2.

Grande attenzione sul nuovo inchiostro Silver UV LED abbinato alla flatbed UJF-7151plus, il sistema ideale per stampare direttamente su articoli promozionali quali penne e tazze, con eccelsa qualità a elevata produttività su un formato 50×70 cm.

Spazio anche alle soluzioni Print&Cut UV LED della versatile serie UCJV300, ideale per un ampio ventaglio di applicazioni, anche su supporti inediti, che spaziano dagli allestimenti per il mondo retail alla cartellonistica per esterni, dai banner fino alle etichette e alla carta da parati.

A completamento della gamma, Mimaki presenta anche le sue soluzioni per la stampa 3D con una ricca gallery di modelli realizzati con l’esclusivo sistema Mimaki 3DUJ-553, prima stampante 3D full color a getto d’inchiostro con sistema di polimerizzazione UV, che consente di stampare in oltre 10 milioni di colori.