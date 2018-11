Rosenberger OSI rafforza la propria presenza nel Nord Europa

Lo specialista del cablaggio investe nel mercato scandinavo con nuove attività di vendita e partecipa per la prima volta al DataCenter Forum di Stoccolma

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure – Rosenberger OSI, produttore di infrastrutture di cablaggio innovative in fibra ottica in Europa si espande sul mercato scandinavo con un forte potenziamento delle attività di marketing e di vendita. Primo esempio concreto la partecipazione in qualità di espositore al Datacenter Forum di Stoccolma previsto il 29 novembre, dove sono attesi oltre 400 addetti del settore svedesi.

“Abbiamo riscontrato che le soluzioni di cablaggio di alta qualità per i data center sono un settore di mercato in crescita in Scandinavia, di qui l’intenzione di ampliarci e rinforzare la nostra azione commerciale nel Nord Europa” ha affermato Thomas Schmidt, Managing Director di Rosenberger OSI.

L’azienda tedesca ha nominato Johan Carlsson, dal 2015 responsabile vendite nel settore delle telecomunicazioni di Rosenberger OSI, quale riferimento del settore dei data center per il mercato scandinavo.

“Anche nella fase di progettazione di base di un data center è necessario tenere conto delle distanze di trasmissione e dei budget di attenuazione: un know-how completo, dalla pianificazione dell’infrastruttura al protocollo di trasmissione, e la disponibilità delle risorse necessarie sono di fondamentale importanza. Sono lieto di poter dimostrare la nostra lunga esperienza nel mercato scandinavo” ha concluso Carlsson.