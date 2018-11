Microtech rinnova il suo e-Book e annuncia un e-tab Pro

L’italiana Microtech ha annunciato una serie di nuovi device

In linea con le richieste provenienti dal mercato, Microtech ha annunciato e-tab Pro, un dispositivo 2-in-1 dal design raffinato ed elegante progettato combinando materiali pregiati, linee semplici e tecnologie all’avanguardia per renderlo uno dei migliori acquisti nel segmento dei modern devices da 10.1’’ al costo di 359 euro già ivate.

Grazie al microprocessore Intel Celeron N4000 a 64 bit di ultima generazione e alle dimensioni compatte, il nuovo dispositivo offre prestazioni superiori fino all’85% rispetto alla versione precedente. Con queste caratteristiche e-tab Pro è perfetto per chi deve studiare o lavorare in mobilità.

La kickstand posteriore in allumino è stata disegnata appositamente per essere discreta e leggera e per permettere di utilizzare il dispositivo in tre modi differenti: come un semplice tablet, quando non c’è la tastiera connessa; in modalità studio, utilizzando la penna stilo e-note; in modalità laptop quando viene utilizzata l’e-keyboard.

Il display LCD da 10.1’’ con tecnologia In Plane Switching (IPS) ha un angolo di visione di 178° e una risoluzione Full HD da 1.920×1.200. La superficie è rivestita da un film protettivo invisibile, sottile solo venti milionesimi di millimetro, che protegge lo schermo da graffi e impronte.

e-tab Pro è equipaggiato con un pannello luminoso a cristalli liquidi di elevatissima qualità per far sì che i colori siano naturali e fedeli in ogni circostanza, con bianchi purissimi e una gamma cromatica più ampia. Inoltre, la tecnologia Glass on Glass garantisce un alto grado di risposta del pannello al tocco e permette di gestire fino a dieci tocchi contemporaneamente.

Accompagnato da 4GB di memoria LP-DDR4, l’ultimo nato permette di espandere la capacità di archiviazione di 64 o 128 GB con ulteriori 128 GB tramite una Micro SD Card e si avvale, inoltre, di un processore grafico Intel HD 600 di nona generazione che dispone di dodici unità di esecuzione, consentendo al dispositivo di offrire prestazioni più che doppie rispetto al modello precedente.

e-tab Pro è disponibile nella versione Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band e LTE (opzionale) in cat.6. La porta USB 3.0 a grandezza naturale permette di collegare mouse, stampante, scanner e altre periferiche, mentre la porta USB Type-C mette a disposizione dell’utente 10 Gbps di banda per il trasferimento dati da e verso hard disk esterni, pendrive e SSD e 3A per la ricarica rapida. Inoltre, l’e-tab Pro ha una porta micro-HDMI integrata, con il relativo adattatore in dotazione, per consentire di visualizzare i contenuti video su un proiettore, un monitor o una Tv.

Quanto agli accessori, l’esclusiva tastiera e-keyboard (vendita separatamente al prezzo di 59 euro), caratterizzata da ben ottanta tasti con bordi arrotondati e un lettore di impronte digitali “tono su tono” compatibile con Windows Hello, è stata rivestita da una preziosa pelle sintetica granata. La penna stilo e-note (39 euro), invece, non necessita di alcuna configurazione e permette l’utilizzo fino a 4.096 livelli di pressione della mano, garantendo una scrittura del tutto naturale.

Un e-book Pro per due modelli più pratici e potenti

Ma la mobilità che ha in mente Microtech non guarda solo ai dispositivi 2 in 1. L’azienda, infatti, ha presentato la nuova versione di e-book Pro, l’ultrabook da 14.1’’ disponibile ora in due modelli, N4000 e N5000.

Rispetto alla versione precedente i nuovi e-book Pro offrono prestazioni ancora migliori, mantenendo un design raffinato, minimalista e con una linea sottile. La robusta scocca metallica è realizzata in pregiato alluminio serie 5000, che consente di contenere il peso complessivo in circa 1.4 Kg. Da oggi, inoltre, l’apertura dello schermo si estende fino a 180 gradi. I bordi laterali sono tra i più sottili della categoria, spessi solo 3.75 millimetri, con un rapporto schermo superficie dell’81% e un angolo di visione di 178 gradi.

La tecnologia One Glass Solution (OGS), con cui è stato realizzato lo schermo, aumenta la profondità dei colori e riduce i riflessi della luce poiché il pannello LCD diventa un tutt’uno con il vetro protettivo.

La batteria ai polimeri di Litio Dual Cell 5.000 mAh/7.6 (10.000 mAh totali), è stata adattata al profilo sottile di e-book Pro e ha una durata fino a 8 ore consecutive e fino a 5 giorni in stand-by.

Nuovo anche il processore: quad-core Intel Pentium Silver (Gemini Lake) a 64 bit operante fino a 2.70 GHz e 8 GB di memoria LP-DDR4 per l’N5000 e dual-core Intel Celeron (Gemini Lake) a 64 bit da 2.60 GHz e 4 GB di memoria LP-DDR4 per l’N4000. La capacità di archiviazione di e-book Pro può essere estesa fino a 272 GB complessivi, per un avvio istantaneo delle applicazioni grazie alla memoria SSD, di cui Microtech propone tre alternative: 60, 120 o 240 GB.

e-book Pro è dotato dei sistemi operativi Windows 10 e Ubuntu 18.04 LTS. Su quest’ultimo Microtech ha realizzato una variante, basata sull’ambiente grafico Pantheon, il quale è una vera e propria rivoluzione che semplifica qualunque operazione, grazie alla sua interfaccia particolarmente semplice e intuitiva. L’ambiente grafico è minimalista, con un proprio negozio di applicazioni che rende facili la ricerca, l’aggiornamento, l’installazione e la disinstallazione delle applicazioni. Microtech ha “innestato” Pantheon su Ubuntu 18.04 LTS, includendo i propri repositories per gli aggiornamenti over the air e vari miglioramenti in termini di personalizzazione e supporto hardware, inclusa la compatibilità con alcune applicazioni Windows. Si può installare in qualunque momento in maniera facile e veloce, anche dopo aver acquistato e-book Pro, richiedendo eventualmente l’assistenza dell’azienda.

Ogni e-book Pro è equipaggiato con un anno di software di backup e sicurezza gratuito: si tratta di Defenx Security Suite, progettato in Svizzera.

e-book Pro è disponibile in Italia e può essere acquistato nella versione N4000 a partire da 349 euro (con Ubuntu o Pantheon OS) e da 369 euro (con Windows 10 Home). Nella versione N5000 i prezzi salgono, rispettivamente, a 429 euro e a 459 euro, sempre Iva inclusa.