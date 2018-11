Gestione Cegid per il retail sempre più omni-canale di Santoni

Con Yourcegid Retail, il brand iconico del Made in Italy accoglie i dati dei negozi in tempo reale per prendere decisioni tempestive

Cegid è stata scelta dallo storico brand italiano di calzature haut-de-gamme Santoni per innovare la propria infrastruttura IT nella gestione dei suoi 15 negozi dislocati tra Italia, Francia e Svizzera.

Con l’obiettivo di allineare l’icona del Made in Italy all’evoluzione di mercato e di renderla capace si supportare l’espansione internazionale, l’implementazione della soluzione Yourcegid Retail ha permesso a Santoni di gestire in maniera efficace il flusso degli acquisti e i trasferimenti store to store, avendo sempre sotto controllo inventario e magazzino tra tutti i suoi punti vendita.

Selezionata al termine di un attento processo di benchmarking, Yourcegid Retail ha sbaragliato la concorrenza grazie alle capacità real time del software e alla possibilità di avere una soluzione localizzata su scala globale.

Questo, non solo per Santoni, si traduce nell’armonizzazione dell’intero processo di acquisto del cliente, che può beneficiare di un’esperienza unificata tra tutti i canali e touchpoint disponibili, e nella garanzia del massimo livello di conformità a tutti i sistemi normativi e fiscali dei Paesi in cui è stata implementata.

In particolare, in linea con la strategia di innovazione e sviluppo del brand Santoni, la soluzione di Cegid per il retail contribuisce oggi a incrementare la profittabilità consentendo all’azienda di cogliere qualsiasi opportunità di vendita.

Benefici tangibili sono stati ottenuti, infatti, anche per la gestione delle vendite e del customer service, grazie a una soluzione semplice che libera tempo agli addetti di vendita, che possono quindi dedicare maggior risorse al miglioramento dell’esperienza in negozio trasformandosi in veri ambassador del brand. Inoltre, l’utilizzo del modulo CRM consente di raccogliere l’anagrafica dei clienti e renderla immediatamente disponibile in qualsiasi store, con l’obiettivo di costruire esperienze di acquisto e relazioni personalizzate.

Verso l’omni-canalità

Con 15 negozi in tre Paesi europei e la prospettiva di continua espansione anche Oltreoceano e di progetti che guardano all’integrazione omni-canale sempre più stretta, Santoni non intende fermarsi però qui.

Stando a quanto riferito in una nota ufficiale, questa rappresenta solo la prima fase della collaborazione con Cegid. La società, infatti, prevede di ampliare entro la fine del 2018 la propria presenza internazionale attraverso l’apertura di due nuovi store a Miami e New York, entrambi supportati fin da subito dalla soluzione Cegid.

Inoltre, le due aziende stanno lavorando a un progetto omni-canale in partenza nei prossimi mesi che prevede da una parte l’integrazione del canale retail sul sito e-commerce e dall’altra l’utilizzo dell’ecommerce in-store.