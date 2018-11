Sanità: Zucchetti acquisisce Softwareuno

Una società con sede in provincia di Padova e specializzata nello sviluppo e commercializzazione di applicativi software per la gestione di processi e servizi nel settore socio-sanitario

Zucchetti rafforza la sua presenza nel mondo socio-sanitario con l’acquisizione della maggioranza di Softwareuno, società con sede in provincia di Padova e specializzata nello sviluppo e commercializzazione di applicativi software per la gestione di processi e servizi nel settore socio-sanitario.

L’azienda opera sul mercato da oltre venticinque anni e supporta le strutture socio-sanitarie nei processi relativi sia alla gestione del dossier sanitario elettronico – con una soluzione proprietaria – sia alle attività amministrativo-contabile e finanziaria, di gestione documentale e amministrazione del personale, tramite distribuzione o verticalizzazione di soluzioni Zucchetti.

“Dopo essere stati per gran parte della nostra esistenza partner Zucchetti, con le soluzioni ERP e HR, quando il leader del software ha manifestato il suo interesse ad entrare con un ruolo da protagonista nel settore socio-sanitario, attraverso una compartecipazione di Softwareuno, per noi si è prospettato uno scenario futuro carico di promesse – commenta Paolo Galfione, amministratore unico di Softwareuno -. Le nostre competenze, che ci qualificano come player di riferimento per le aziende del settore, si uniscono ora alla capacità propulsiva del Gruppo Zucchetti, unico per dimensione, qualità e completezza della sua offerta di software e di servizi tecnologici”.

“Softwareuno e Zucchetti, nate entrambe come imprese di famiglia, hanno fondato il loro successo sulla creazione di valore per il cliente. Ora faremo squadra per far evolvere le soluzioni di Softwareuno anche mediante la nostra esperienza nella gestione di scenari complessi – afferma Giorgio Mini, vicepresidente Zucchetti -. L’obiettivo della Zucchetti, infatti, è quello di contribuire ad accrescere il valore dell’offerta di Softwareuno, ampliando la gamma di prodotti e andando a coprire anche l’ambito dei servizi residenziali, semi-residenziali e territoriali.

Come sempre punteremo sulle migliori tecnologie disponibili in termini di soluzioni cloud, user experience e usabilità”.