Arriva in Italia la Skill Home + Control di BTicino per Amazon Alexa

Grazie all’interazione con Living Now la Skill permette di controllare luci, tapparelle e prese domestiche con il comando vocale

È finalmente possibile anche nel nostro Paese uscire di casa dicendo: “Alexa, spegni le luci e abbassa le tapparelle”. BTicino ha infatti creato la Skill Home + Control che permette ad Amazon Alexa di dialogare con i comandi della nuova linea Living Now e gestire il controllo dei dispositivi domestici solamente con la voce.

“Crediamo che offrire ai nostri clienti la possibilità di controllare i propri dispositivi domestici intelligenti con Alexa cambierà per sempre il modo in cui le persone vivono e interagiscono con la propria casa” ha affermato Paolo Gaboli, Responsabile Marketing BTicino. “Siamo entusiasti di questa avventura con Amazon. L’interazione tra Alexa e la nostra nuova linea connessa Living Now contribuirà all’inizio di una nuova era per la casa intelligente per gli italiani”.

Realizzata in collaborazione con Netatmo, società specialista in soluzioni IoT per la casa smart, Living Now si basa su un’infrastruttura tradizionale ma è concepita per nuove esperienze d’uso. Permette infatti di gestire le principali funzionalità dell’impianto elettrico: luci, tapparelle, energia, anche da remoto, sia con uno smartphone, tramite l’App Home + Control, che con i comandi vocali, grazie anche alla Skill Home + Control per Amazon Alexa.