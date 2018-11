Il laser brevettato da Mectronic vince il ‘’German Award 2019’’

iLux XP, nato per curare le patologie muscolo-scheletriche, è stato premiato come miglior dispositivo modulare nella sezione “Medicina, riabilitazione ed assistenza sanitaria”. La premiazione l’8 febbraio 2019 a Francoforte

Design accattivante unito ad un’interfaccia pratica ed intuitiva. Sono queste le caratteristiche che hanno portato iLux XP, dispositivo made in Italy brevettato da Mectronic allo scopo di effettuare trattamenti di THEAL Therapy, ad aggiudicarsi il German Design Awards 2019, uno dei più accreditati premi del settore a livello globale.

L’importante associazione tedesca German Design Council, che ha oltre 60 anni di storia, premia annualmente non solo i prodotti più originali del design contemporaneo, ma soprattutto i progetti ad alto contenuto innovativo, capaci di tradursi in modelli rappresentativi e iconici. iLux XP è stato scelto da un’apposita giuria di esperti come vincitore nella categoria “Medicina, riabilitazione ed assistenza sanitaria”. La cerimonia di premiazione si terrà nella giornata dell’8 febbraio 2019 in Germania, a Francoforte.

“Siamo orgogliosi del fatto che iLux XP sia stato premiato da una prestigiosa associazione nel panorama internazionale del design. Punto d’arrivo dopo anni di ricerca e innovazione, il nostro dispositivo rappresenta l’ultima evoluzione della fototerapia e della laserterapia – ha spiegato Ennio Aloisini, CEO di Mectronic – la Theal Therapy, oltre a curare i più forti campioni del mondo, è la terapia laser per tutti. Viene infatti utilizzata con successo in ambiti completamenti diversi: dal trattamento delle patologie di un atleta quali tendiniti e lesioni muscolari, al trattamento del dolore di un paziente amputato di arto inferiore; dalla cura delle ulcere cutanee e diabetiche al trattamento conservativo delle patologie della colonna, come ernie, lombosciatalgie e radicolopatie”.

iLux XP è il risultato di un percorso iniziato oltre 30 anni fa con la progettazione del primo laser ad alta potenza al mondo per riabilitazione e culminato dopo 15 anni di costante attività di ricerca scientifica e tecnologica con la definizione di questa metodica caratterizzata da 7 distinti brevetti. Il dispositivo è composto da protocolli terapeutici specifici per ottenere i 5 effetti principali della terapia THEAL: Biostimolante, Antalgico, Antinfiammatorio, Antiedemigeno e Decontratturante. Selezionando ogni modalità, iLux XP guida l’operatore nell’impostazione del trattamento più indicato al raggiungimento dell’effetto scelto. Si possono creare protocolli personalizzati in modo semplice e intuitivo, grazie all’ausilio di un editor che definisce tutti i parametri della terapia. I protocolli sono facilmente customizzabili attraverso l’innovativa e pratica interfaccia grafica, che permette di monitorare in contemporanea i valori di tutte le fasi e cambiarli secondo le necessità.