Adobe Document Cloud: nuove funzionalità

Le novità sono pensate per le aziende che operano nel settore finanziario e delle risorse umane

Per qualunque tipo di azienda, investire nella trasformazione digitale offre notevoli vantaggi in termini di efficienza e di qualità dell’esperienza d’uso per clienti e dipendenti. Che si tratti di automatizzare i flussi di lavoro sui documenti digitali con firme elettroniche, o di incrementare la sicurezza e la collaborazione sui PDF, Adobe Document Cloud, Adobe Acrobat DC e Adobe Sign continuano a introdurre innovazioni che cambiano il modo in cui le persone lavorano, ovunque si trovino. Le nuove funzionalità da oggi disponibili su Adobe Document Cloud renderanno i processi aziendali dei nostri clienti più agili e sicuri che mai.

La nuova funzione di autenticazione delle foto in Adobe Sign permette alle aziende finanziarie di rendere sicure le procedure di onboarding.

Implementare una soluzione per la firma digitale è un modo semplice per trasformare digitalmente la vostra azienda, attirare nuovi clienti online e velocizzare le procedure di assunzione o orientamento. Ma nell’era digitale, quando banche e altri fornitori di servizi finanziari offrono servizi totalmente digitali, come si può essere certi che il firmatario online sia davvero chi sostiene di essere?

Per fugare ogni dubbio, l’ultima release di Adobe Sign offre un’innovativa opzione di autenticazione dell’utente che utilizza la foto tratta da un documento ufficiale, come patente o passaporto, come forma secondaria di autenticazione sui dispositivi mobili. Una volta che l’opzione è stata abilitata, gli utenti possono, seguendo una procedura guidata, utilizzare il proprio cellulare per fotografare un documento di identità fisico in Adobe Sign.

Adobe Sign valuta automaticamente e in modo approfondito le funzionalità di sicurezza del documento, come motivi, ologrammi e altro, per confermare l’identità dell’utente e consentirgli di completare il processo di firma. Questo nuovo sistema intelligente per autenticare un firmatario remoto richiede solo pochi secondi, è pratico per l’utente e, al tempo stesso, mette al riparo l’azienda dal pericolo di un eventuale furto di identità.

Fornire questo livello superiore di autenticazione dell’identità del firmatario aiuterà i nostri clienti a implementare la firma elettronica in una miriade di nuovi processi aziendali. Numerosi dei principali fornitori di servizi finanziari del mondo si sono già affidati a Adobe Sign per l’iscrizione digitale dei loro clienti e siamo certi che molti adotteranno l’autenticazione basata su documenti ufficiali per offrire un’esperienza ulteriormente migliorata a tutte le parti coinvolte.

Nuove integrazioni Adobe Sign per il settore HR introdotte con Microsoft e ServiceNow

Le aziende d qualsiasi dimensione e settore sanno che fornire un’esperienza moderna, digitale, ai propri dipendenti e neoassunti è importante quanto l’esperienza che forniscono ai propri clienti. E anche se i principali fornitori di soluzioni tecnologiche HR concentrano i propri sforzi sull’esperienza per i dipendenti, ci sono ancora moltissimi processi cartacei che rovinano quell’esperienza e sprecano risorse preziose. Con le nuove integrazioni out-of-the-box di Adobe Sign con Microsoft Dynamics 365 for Talent e ServiceNow HR Service Delivery, Adobe Sign può velocizzare i processi documentali e di firma lavorando con i sistemi e le soluzioni che i nostri clienti HR utilizzano già oggi.

Adobe Sign è la prima soluzione di firma digitale integrata con queste piattaforme HR e consente ai clienti di entrambe di adottare firme elettroniche nei processi incentrati sui dipendenti come proposte di assunzione, documenti di orientamento e molto altro ancora. Le integrazioni in Microsoft Dynamics 365 for Talent e ServiceNow HR Service Delivery vanno a unirsi alle altre integrazioni di Adobe Sign con soluzioni HR come Workday e SAP SuccessFactors per rendere la firma elettronica parte dei processi documentali a ogni livello dell’azienda

Nuovi livelli di sicurezza Adobe PDF introdotti con Microsoft Information Protection

Come leader nelle soluzioni per documenti digitali, Adobe e Microsoft continuano a lavorare insieme per aiutare le aziende moderne a trasformarsi digitalmente. Oltre alla nuova integrazione di Adobe Sign con Microsoft Dynamics 365, oggi rendiamo possibili livelli ancora più elevati di sicurezza nei PDF grazie al supporto per Microsoft Information Protection (MIP) in Acrobat DC e Acrobat Reader su Windows. Da oggi, le aziende che richiedono la protezione completa dei dati sensibili fornita da Azure Information Protection possono continuare ad avvalersi dei potenti strumenti PDF di Adobe, il fornitore preferito di PDF per MIP, senza compromettere la sicurezza.

Tutte le nuove funzionalità di Adobe Document Cloud mirano a dare ai nostri clienti, ai nostri partner e ai loro clienti maggiore flessibilità, maggiore sicurezza e un più ampio ventaglio di opzioni per offrire fantastiche esperienze digitali su qualsiasi scala.