LG: nuovo monitor PC UltraWide protagonista al CES

Ideale in qualsiasi ambito professionale, garantisce un’elevata produttività

Il prossimo mese, al CES di Las Vegas, LG Electronics (LG) presenta un nuovo monitor PC della linea UltraWide.

Il nuovissimo Monitor PC UltraWide di LG è dotato di un ampio schermo curvo con formato 32:9, che garantisce un’eccellente qualità nelle immagini. Con il suo taglio cinematografico, il modello 49WL95 di LG è una soluzione di alta qualità in grado di sostituire il set-up multi-schermo. Lo spazio extra a disposizione, fornito dal display da 49”, e le proporzioni incredibili rendono questo monitor PC la soluzione ideale per il multitasking. Con un numero effettivo di pixel pari a 5120×1440 (equivalente a due monitor da 27” Quad High Definition affiancati) e di 108 pixel per pollice (PPI), è in grado di garantire una nitidezza ottimale delle immagini; questo significa che i documenti sono più facili da leggere, mentre video e file di immagini risultano più facili da modificare.

Adatto a qualsiasi tipo di attività, questo monitor è ideale per chi lavora nel mondo della finanza, in ambito IT o nel campo del design e dell’architettura, dove si richiede precisione e una visualizzazione accurata. Utilizzando la tecnologia IPS di LG il display assicura una riproduzione di colori incredibilmente accurata, che copre il 99% dello spazio colore sRGB. Con il supporto per tecnologia HDR10, questo monitor è anche in grado di visualizzare giochi e video con tecnologia HDR.

Per sfruttare al meglio l’enorme spazio a disposizione sullo schermo, il nuovo Monitor PC UltraWide di LG presenta la modalità “Picture-by-Picture” (PBP) per visualizzare diversi contenuti affiancati, provenienti da più fonti, e lavorare in contemporanea con più applicazioni. Il software Dual Controller consente la connessione a diversi dispositivi, tutti controllabili tramite una singola tastiera e un mouse, interagendo perfettamente con l’impostazione PBP, migliorando così il workflow e aumentando l’efficienza. Con le porte USB Type-C, gli utenti possono trasferire dati e caricare dispositivi, anche portatili, contemporaneamente. Il display curvo del monitor contribuisce ad aumentare la sensazione di immersione dell’utilizzatore, quando si guardano film o contenuti simili, mentre il design, pulito e minimalista, e il supporto sottile in metallo aggiungono un tocco elegante all’intera soluzione.