Dal 5 all’8 febbraio Panasonic torna a ISE 2019

A RAI Amsterdam, Panasonic dimostrerà i suoi punti di forza in settori verticali come live entertainment, education e collaboration

Panasonic è pronta ad accogliere il pubblico presso lo stand H20 presso il Padiglione 1, a RAI Amsterdam, dal 5 all’8 febbraio 2019, in occasione di ISE 2019.

Alla manifestazione internazionale Panasonic porterà una gamma di tecnologie affidabili e progettate per dare libero sfogo alla creatività degli utilizzatori di tecnologie professionali Visual e ProAV.

Fra le numerose tecnologie all’avanguardia presentate alla fiera, spiccherà un proiettore a laser da 50.000 lumen, caratterizzato da un rapporto luminosità/dimensioni davvero senza confronti e ideale per eventi live di grandi dimensioni, che richiedono elevate luminosità e immagini di grande impatto.

Su questa falsa riga, Panasonic esporrà la gamma al completo, dai proiettori portatili da 3.000 lumen al modello ultra-luminoso da 50.000 lumen. Inoltre a ISE 2019 Panasonic presenterà l’intera linea di display professionali 4K, dai modelli entry-level a quelli di alta gamma, caratterizzati da una moderna cornice sottile.

Il mondo ai piedi di Panasonic

Come da tradizione, per l’evento inaugurale di Panasonic a ISE, il vendor darà vita a uno spettacolo di proiezione che guiderà virtualmente il pubblico in un fantastico viaggio visivo intorno al mondo, grazie a un mapping 3D su una gigantesca superficie gonfiabile, ottenuta utilizzando il nuovo obiettivo Fish-Eye.

Studenti al centro

Durante la nuova edizione della fiera, inoltre, l’azienda esporrà il proprio esclusivo concept di “scale-up classroom”, allineato alla tendenza emergente nel settore education, che vede l’aula scolastica trasformarsi in reale strumento di valore aggiunto nell’esperienza di apprendimento.

Secondo questa nuova concezione dell’aula moderna lo studente viene posto davvero al centro dell’esperienza. Oltre a esporre la propria soluzione di Lecture Capture IP, completamente integrata, Panasonic dimostrerà a ISE in che modo, combinando tecnologie di video capture e touch, sia già possibile oggi creare ambienti di collaboration e condivisione davvero all’avanguardia.

Esperienze accattivanti per il Retail

I visitatori della fiera avranno la possibilità di vivere personalmente l’esperienza di una vera e propria passeggiata high-tech, in una via dello shopping, dove potranno ammirare le più recenti tecnologie interattive di Panasonic, quali gli eleganti display multi-touch in 4K o le proiezioni su schermi trasparenti per le vetrine, soluzioni ideali per coinvolgere la clientela del retail con esperienze utente davvero accattivanti.

Come be riassunto in una nota ufficiale da Hartmut Kulessa, European Marketing Manager di Panasonic: «Non vediamo l’ora di inaugurare il nostro showstopper annuale all’ISE che, quest’anno, consentirà ai visitatori di viaggiare davvero oltre i confini dello stand in tutto il mondo, alla scoperta di una rassegna mozzafiato di soluzioni AV».