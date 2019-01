QNAP lancia il nuovo NASbook TBS-453DX

Dispone di quattro SSD SATA M.2, 10GbE, e montaggio cloud con cache locale

QNAP Systems, ha presentato oggi il compatto e versatile NASbook TBS-453DX progettato per gli spazi di lavoro ridotti e i lavoratori mobile. Usando quattro SSD SATA M.2 per l’archiviazione, il TBS-453DX può inoltre disporre di 20 spazi di archiviazione cloud mappati e cache locale abilitata, per consentire di lavorare con i file online in modo rapido come per i file locali. Il TBS-453DX multi funzione e quasi silenzioso offre l’uscita HDMI 2.0 4K 60Hz, transcodifica hardware e streaming, oltre a presentare connettività 10GbE N-BASET basata sul controller Multi-Gig di Aquantia, che lo rendono perfetto per la creazione di un ambiente di rete ad alta velocità per i team di lavoro e applicazioni multimediali migliorate.

Il TBS-453DX è gestito da un processore quad-core Intel Celeron J4105 a 1,5 GHz (fino a 2,5 GHz) con memoria DDR4 da 4 GB/8 GB. Supporta quattro SSD SATA M.2 2280 6Gb/s (acquistabili separatamente), mentre la RAM e gli SSD sono facilmente accessibili per l’installazione e la manutenzione. Grazie al nuovo servizio Cloud Gateway di QNAP (incluso il gateway a livello file “CacheMount” e il gateway a livello blocco “VJBOD Cloud”), gli utenti possono montare oltre 20 servizi di archiviazione cloud per l’archiviazione, il backup e il recupero senza problemi del file. Abilitando la cache per CacheMount e VJBOD Cloud, i file sul cloud possono essere salvati localmente nella cache nel CacheMount Cache Volume del TBS-453DX, e gli utenti possono raggiungere i file a cui si accede con maggiore frequenza con una latenza ridotta e lavorare come se i file fossero archiviati sul NAS. Gli utenti possono utilizzare l’over-provisioning extra SSD (OP) per allocare ulteriore spazio OP sugli SSD (da 1% a 60%) per velocità di scrittura SSD casuale e durata ottimizzate, in modo da sfruttare backup dei file più veloci ed esperienze multimediali senza problemi.

Il TBS-453DX supporta la riproduzione multimediale su TV/monitor mediante l’uscita HDMI 2.0 (fino a 4K a 60Hz) e converte i video 4K nei formati file universali che possono essere riprodotti su diversi dispositivi. È inoltre perfetto per lo streaming multimediale utilizzando Plex® e Roon Server. Grazie alla connettività 10GbE NBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M), il TBS-453DX crea un ambiente di rete ad alta velocità per applicazioni multimediali più fluide e condivisione di file di grandi dimensioni.

L’esecuzione del sistema operativo NAS QTS consente al TBS-453DX di essere eseguito come soluzione unificata per l’archiviazione, il backup, la condivisione, la sincronizzazione e la gestione centralizzata. QTS offre la protezione con snapshot basate su blocco per aiutare gli utenti a mitigare in modo efficiente le minacce da ransomware, eseguire l’hosting di più macchine virtuali e applicazioni centralizzate, offre inoltre l’App Center con centinaia di applicazioni installabili su richiesta per estendere le funzionalità del NAS.