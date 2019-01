La Smart Home parla italiano

BTicino Living Now protagonista al CES 2019

Una casa sempre più smart e connessa dove luci, tapparelle, termostati e videocitofoni dialogano con smart speaker e app, permettendo di risparmiare tempo ed energia. È questa l’esperienza che BTicino offrirà ai visitatori dell’edizione 2019 del CES di Las Vegas, il più grande e influente evento al mondo dedicato alla tecnologia.

Protagonista sarà la nuova linea connessa Living Now che unisce il meglio della ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart, con una novità in anteprima mondiale.

Realizzata da BTicino in collaborazione con Netatmo, società specializzata in soluzioni smart per la casa e recentemente acquisita dal gruppo Legrand, Living Now permette di gestire le principali funzionalità dell’impianto elettrico: luci, tapparelle, energia, anche da remoto.

Le funzioni smart di Living Now sono gestibili con i comandi wireless, con uno smartphone, tramite l’App Home + Control, e con gli assistenti vocali di Amazon, Apple e Google. Living Now può essere inoltre installata con la soluzione domotica My Home Up.

Sempre in ambito smart home e soluzioni interconnesse, saranno annunciate da BTicino importanti novità nella videocitofonia e valorizzate le prestazioni del Classe 300X, il videocitofono connesso che grazie all’interazione con lo smartphone permette di gestire in remoto: chiamate videocitofoniche, apertura del cancello e molte altre funzioni. Un ruolo di primo piano avrà anche il termostato connesso Smarther, con wi-fi integrato, da utilizzare con la APP dedicata Thermostat.

Altre marche del gruppo Legrand presenteranno al CES 2019 numerose esperienze per migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro, dalle soluzioni per il co-working e le sale riunioni a quelle per l’illuminazione intelligente e di sicurezza.