Continua il supporto di Cambium Networks per WiFi4EU, il piano con cui l’Unione Europea finanzia il Wi-Fi pubblico

Cambium Networks è pronta a sostenere le iniziative dei suoi partner per cogliere questa straordinaria opportunità con le migliori tecnologie Wi-Fi oggi disponibili

WiFi4EU è l’importante programma pluriennale di sovvenzioni per fornire connettività Wi-Fi gratuita a comuni e associazioni di tutta Europa. Questi contributi copriranno sino al 100% delle infrastrutture necessarie, con l’obiettivo di offrire ai cittadini connettività gratuita di alta qualità in edifici e aree pubbliche cittadine, come parchi, piazze, musei, biblioteche, centri sanitari, e così via.

“Si tratta di una iniziativa di grande respiro – commenta Marco Olivieri, Regional Sales Manager per l’Italia di Cambium Networks -. Grazie al nostro ampio portafoglio prodotti per l’Enterprise Wi-Fi, il nostro canale è pronto a mettere in campo la migliore tecnologia oggi disponibile e tutta la sua competenza ed esperienza sviluppata al fianco degli operatori wireless. Le caratteristiche e le funzionalità dei nostri prodotti assicurano la necessaria rispondenza ai criteri fissati dal bando. La nostra offerta inoltre comprende anche la parte software, attraverso la piattaforma di gestione cnMaestro, un ulteriore elemento vincente a disposizione del nostro canale. Mettiamo poi a disposizione dei nostri partner una scontistica speciale, il supporto progettuale, elemento questo di notevole importanza, e webinar di formazione”.