Il BenQ TK800 vince l’AV Tech Media Awards 2018/2019

Il videoproiettore DLP per l’home entertainment lanciato in Italia nella primavera scorsa si è aggiudicato il prestigioso premio per la categoria Best Value Projector

Marchio numero uno al mondo nei proiettori DLP, BenQ è lieta di annunciare che il videoproiettore DLP per l’home entertainment BenQ TK800 ha ricevuto, per la categoria Best Value Projector, l’AV Tech Media Awards 2018/2019, premio assegnato dalle tre

riviste AV inglesi Home Cinema Choice, HiFi Choice e HiFi News.

La giuria ha riconosciuto al BenQ TK800 la capacità di portare l’intrattenimento 4K su grande schermo a un pubblico ampio come mai prima d’ora, oltre a un design compatto ed elegante, e a un’installazione semplice, grazie all’altoparlante “Resonant Chamber” integrato, capace di fornire un’alternativa al sistema separato. I giudici hanno inoltre apprezzato le sue immagini sempre seducenti, fluide, ricche di dettagli e una riproduzione HDR equilibrata e convincente, sottolineando come col Blu-ray 3D, un formato maturo per la proiezione, il BenQ TK800 offra immagini stereoscopiche nitide, luminose e avvolgenti.

“Questo premio ci onora e ci conferma una volta di più il gradimento che il pubblico ci ha

mostrato da quando abbiamo lanciato il BenQ TK800 in Italia nella primavera scorsa”, dichiara Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Manager di BenQ Italy, che aggiunge: “Pur

collocandosi in una fascia di prezzo relativamente bassa per il tipo di apparecchio, il BenQ

TK800 offre una qualità di immagine eccezionale, ideale per godersi in ambienti illuminati sia i film che lo sport, grazie a specifiche funzionalità progettate proprio a questo scopo”.